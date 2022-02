Tech Data va con Simplanova su Dynamics

Tech Data – A TD SYNNEX Company, ha annunciato una nuova e strategica collaborazione con Simplanova, un fornitore di servizi di Dinamycs 365: aggiornamento di Business Central e sviluppo di NAV. Tech Data e Simplanova stanno lavorando insieme per fornire servizi IT di fascia Enterprise per il portafoglio di Microsoft Dynamics 365 e fornire competenze di alto livello per conferire più potere ai partner e ai clienti finali di Dynamics.

Attraverso questo accordo, i partner di Tech Data possono accedere ai servizi professionali automatizzati e a prezzo fisso di Simplanova per supportare i clienti nell’accelerare e ottimizzare le migrazioni da Microsoft Dynamics NAV a Business Central. I partner possono inoltre sfruttare altri servizi, come lo sviluppo personalizzato di Business Central, la migrazione di componenti aggiuntivi su AppSource, la formazione del team tecnico, consentendo loro di supportare i clienti finali nell’aggiornamento dei loro ambienti Dynamics e di ottenere l’accesso a nuove funzionalità, una migliore agilità e supporto per la loro istanza del sistema Dynamics NAV.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stephen Ennis, Vicepresident Services del segmento Advanced Solutions di Tech Data Europa: «L’aggiornamento o la migrazione a Microsoft Dynamics può essere complesso e richiede tempo per i nostri partner e i loro clienti finali. Insieme, Tech Data e Simplanova stanno affrontando questa sfida fornendo conoscenze e competenze specialistiche insieme a robusti strumenti automatizzati per accelerare e semplificare il processo e consentire ai partner di gestire queste transizioni senza soluzione di continuità, nonché di attingere a un’opportunità di flusso di entrate a lungo termine grazie alla frequenza annuale degli aggiornamenti Microsoft. La partnership di Tech Data con Simplanova significa che i nostri partner beneficeranno di servizi professionali automatizzati di alta qualità, sicuri nelle mani di una partnership di consegna estremamente affidabile».

Per Petras Butėnas, fondatore di Simplanova: «Con la maggior parte delle soluzioni Dynamics NAV ancora in esecuzione su versioni legacy on-premise, c’è una domanda di risorse e soluzioni per la migrazione automatica. Unendo le forze con un distributore leader a livello mondiale come Tech Data, Simplanova avrà la possibilità di produrre automazioni su scala e i nostri partner avranno accesso a offerte aggiuntive, tra cui la migrazione ad Azure e le licenze CSP».