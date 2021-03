Le nuove telecamere HD turbo di Hikvision offrono microfono incorporato e trasmissione audio su cavo coassiale

Hikvision, specialista globale nella produzione di tecnologie e soluzioni per la videosorveglianza e la sicurezza, presenta le nuove telecamere HD turbo con microfono incorporato e trasmissione audio su cavo coassiale.

Hikvision sa che anche ascoltare è importante

Richieste di aiuto, minacce, spari: in alcune circostanze, poter sentire – oltre a vedere – quello che accade in una scena aggiunge un valore essenziale per acquisire informazioni chiave e rispondere in maniera efficace.

In combinata con la gamma di videoregistratori DVR/S, Hikvision ha messo in campo una famiglia di telecamere con audio su coassiale che garantisce una copertura audiovisiva completa degli scenari, sia interni che outdoor.

Telecamere HD turbo: affidabilità anche di notte

Abitazioni, negozi, imprese: grazie al sensore 2Mp e 5MP CMOS di ultima generazione e all’impiego di diversi standard di trasmissione TVI, CVI, b, CVBS PAL/NTSC e all’audio integrato, questa famiglia di telecamere audio offre prestazioni che soddisfano anche le richieste più esigenti.

Una doppia gamma con risoluzioni da 2MP e 5MP in veste Bullet e Turret (2.8mm e 3.6mm) per rispondere alle richieste più diverse, unitamente al design compatto e alla custodia metallica, fanno di queste telecamere un prodotto unico per performance e flessibilità.

Chiudono il cerchio delle prestazioni la dotazione di illuminatori incorporati Smart IR, che assicurano ottime riprese anche in assenza di luce fino a 30 metri di distanza, l’alto grado di protezione certificato IP67 e la capacità di trasmettere l’audio tramite lo stesso cavo coassiale del video.