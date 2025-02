Teradyne Robotics e Analog Devices sottoscrivono una partnership strategica

Teradyne Robotics, divisione di Teradyne, colosso globale nelle soluzioni di robotica avanzata, e Analog Devices (ADI), attiva a livello mondiale nel settore dei semiconduttori, annunciano una partnership strategica volta ad accelerare lo sviluppo e l’utilizzo della robotica avanzata.

Teradyne Robotics, che comprende sia Universal Robots (UR) che Mobile Industrial Robots (MiR), collaborerà con ADI per sviluppare e implementare robot, intelligenza artificiale e software a sostegno dello sviluppo dell’iniziativa di ADI nell’automazione collaborativa che mira a migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’ottimizzazione dei processi produttivi e back-end. Queste soluzioni affronteranno le principali sfide che il mercato dei semiconduttori deve fronteggiare, tra cui problematiche di tipo ergonomico dovute alle attività altamente ripetitive, tempi di fermo della produzione, forza lavoro insufficiente e vincoli strutturali.

“Combinando cobot UR e AMR MiR, che rappresentano l’eccellenza di mercato di Teradyne Robotics, con la vasta esperienza di ADI nell’elettronica a livello di sistema, siamo pronti a rivoluzionare il panorama della robotica e dell’automazione”, ha dichiarato Ujjwal Kumar, Presidente del Gruppo Teradyne Robotics. “Questa partnership ci consentirà di fornire soluzioni all’avanguardia per guidare l’innovazione e l’efficienza durante l’intero ciclo di vita dei semiconduttori. In questo contesto, implementeremo anche applicazioni e tecnologie robotiche, con il risultato di far progredire ulteriormente la robotica in altri settori oramai maturi per l’automazione”.

La partnership si concentrerà anche sull’integrazione delle tecnologie avanzate di ADI nei prodotti Teradyne Robotics e sull’implementazione dell’intelligenza artificiale e del Machine Learning basati sull’edge. Questa integrazione differenzierà ulteriormente le prestazioni e le capacità del portfolio di robotica avanzata di Teradyne Robotics, in particolar modo per le applicazioni nell’industria dei semiconduttori.

“Siamo entusiasti di collaborare con Teradyne Robotics per portare sul mercato soluzioni all’avanguardia nella robotica e nell’automazione”, ha dichiarato Martin Cotter, Senior Vice President, Vertical Business Units di ADI. “Le soluzioni all’avanguardia di ADI in silicio e sub-system in intelligent motion, il rilevamento avanzato della posizione, la sicurezza funzionale e la visione robotica, integrano funzionalità analogiche, digitali e software, consentendoci di creare assieme a Teradyne Robotics soluzioni che offrono prestazioni rivoluzionarie per la robotica di prossima generazione”.