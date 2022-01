Da Texas Instruments l’amplificatore buffer che aumenta di dieci volte la larghezza di banda del segnale

Texas Instruments (TI) ha presentato oggi l’amplificatore buffer ad alta impedenza di ingresso (Hi-Z) con la più ampia larghezza di banda del settore, in grado di supportare elevate larghezze di banda di frequenza fino a 3 GHz. La larghezza di banda più ampia e gli elevati slew rate del BUF802 permettono un maggiore throughput del segnale e di ridurre al minimo il tempo di assestamento in ingresso. I progettisti possono quindi sfruttare questa maggiore velocità per misurare segnali a frequenze più elevate con una maggiore precisione in applicazioni di test e misurazione come oscilloscopi, sonde attive e sistemi di acquisizione dati ad alta frequenza. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ti.com/BUF802-pr.

La larghezza di banda raggiunta dal BUF802 poteva essere raggiunta in precedenza solo mediante circuiti ASIC (application-specific integrated circuit) che possono però allungare i tempi di progettazione del sistema e aumentarne la complessità e i costi. Eliminando gli ASIC, i progettisti che utilizzano il buffer di TI possono entrare più rapidamente sul mercato ottenendo quindi un ampio range dinamico ad una frazione del costo.

Prestazioni a livello di ASIC con la più ampia larghezza di banda del settore

Le precedenti alternative alle implementazioni di progetti basati sugli ASIC richiedevano dozzine di componenti discreti, come transistor a effetto di campo (FET), diodi di protezione e altri transistor. Queste implementazioni discrete basate su amplificatori con ingresso FET fanno crescere il costo della distinta base (BOM) di un progetto e la complessità del sistema; inoltre, non riescono a fornire la stessa larghezza di banda degli ASIC, limitando quindi il throughput del segnale nelle applicazioni di acquisizione dati.

Il BUF802 offre un’alternativa a chip singolo rispetto agli ASIC o alle implementazioni basate su amplificatori con ingresso FET, grazie all’integrazione delle caratteristiche dei componenti discreti e fornendo al tempo stesso una larghezza di banda 10 volte maggiore rispetto agli amplificatori con ingresso FET, eguagliando le prestazioni di ASIC personalizzati. Ulteriori informazioni sulle differenze tra il BUF802 e le implementazioni discrete sono disponibili nell’articolo tecnico «Semplificazione dei front-end analogici con i buffer Hi-Z».

Scalabilità dei progetti front-end da 100 MHz a 3 GHz a parità di distinta base (BOM)

La flessibilità del BUF802 lo rende il primo buffer del settore che consente la regolazione della corrente di riposo per svariati requisiti di larghezza di banda e oscillazione del segnale, tra 100 MHz e 3 GHz a 1 V da picco a picco (VPP) e fino a 2 GHz a 2 VPP. Questo ampio intervallo di regolazione per larghezza di banda e oscillazione del segnale offre ai progettisti una facile scalabilità dei progetti front-end su più applicazioni di acquisizione dati, riducendo quindi i costi e la riprogettazione del sistema.

Riduzione della complessità del progetto grazie alle modalità di funzionamento integrate

Le modalità di funzionamento integrate consentono agli ingegneri di utilizzare il BUF802 come buffer autonomo o in un circuito composito con un amplificatore di precisione come l’OPA140. Utilizzato come buffer autonomo, il BUF802 può contribuire a raggiungere un’elevata impedenza di ingresso e slew rate elevati in applicazioni che possono tollerare offset di 100 mV o in cui la catena del segnale è accoppiata in CA. In un loop composito, il nuovo buffer può raggiungere un’elevata precisione in CC e una larghezza di banda di 3 GHz in applicazioni che richiedono una deriva di offset massima di 1 μV/°C.

Package, disponibilità e prezzi

Il BUF802 è disponibile per l’acquisto su TI.com in un package VQFN (very thin no-lead) da 3 mm x 3 mm a 16 pin; il prezzo è di US $ 1,80 per quantità da 1.000 pezzi. Il modulo di valutazione BUF802RGTEVM è disponibile su TI.com a US $ 25. TI offre diverse opzioni per il pagamento e per la spedizione su TI.com.