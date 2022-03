Tognon cresce in Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato con validità da questo mese di marzo la nomina di Fabio Tognon a nuovo Enterprise Sales Director di HPE Italia.

Nella sua nuova posizione il giovane manager (41 anni e una laurea in Ingegneria conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia) avrà il compito di consolidare e incrementare la quota di mercato dell’azienda.

Sempre Tognon avrà, poi, il compito di promuovere la diffusione della nuova generazione di Cloud HPE basato sul modello everything-as-a-service grazie al quale le imprese e la Pubblica Amministrazione aumenterebbero la propria produttività ed efficienza, riducendo i costi e mantenendo i dati in tutta sicurezza ovunque siano.

Da Country Manager HPE Aruba per l’Italia a Enterprise Sales Director di HPE Italia

Nella sua nuova veste, Fabio Tognon, che ha iniziato il suo percorso professionale in Hewlett Packard Enterprise nel 2005 all’interno della divisione Hardware dell’azienda, ricoprendo diversi ruoli afferenti principalmente alla divisione Server, tra cui Marketing, Presales, Sales e infine Server Country Leader, riporterà direttamente a Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato la cui nomina è diventata effettiva dallo scorso 1 febbraio.

Nominato nel 2018 Country Manager della divisione Aruba di Hewlett Packard Enterprise in Italia, con la responsabilità di fatturato, P&L (profit & loss), obiettivi e strategie, l’ultima comunicazione rilasciata in questo ruolo è stata in riferimento alle 5 previsioni per l’IT nel 2022, che la redazione di BitMAT ha prontamente riportato QUI.