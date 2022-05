TrenDevice apre il terzo retail store diretto

TrenDevice S.p.A., uno dei principali player italiani nell’economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta che si propone come instant buyer effettuando il ritiro gratuito a domicilio da privati e aziende, inaugura oggi, lunedì 30 maggio 2022, a Roma il terzo retail store fisico a gestione diretta.

Il nuovo punto vendita è sito in via Barberini 1/G, prestigiosa location nel centro di Roma. Lo store fisico garantirà assistenza continuativa e costante ai propri clienti, oltre che far conoscere la propria offerta di device Apple e Samsung di fascia alta, ricondizionati e certificati da oltre 30 test di funzionamento, con garanzia 12 mesi.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice: «Dopo un 2021 caratterizzato dalla prudenza sulle nuove aperture, a causa dell’incerta situazione pandemica, con il 2022 il management cambia decisamente passo sul retail: Roma Barberini è il primo di quattro store che la nostra Società aprirà nel corso del 2022. Nei prossimi mesi seguiranno inaugurazioni nelle città di Bologna, Torino e un secondo punto vendita, sempre su Roma, in franchising. Il flusso di ricavi generato dai primi due store fisici e l’entusiasmo con cui la clientela ha accolto l’integrazione online/offline del nostro modello, ci indicano che stiamo perseguendo un’azione commerciale e strategica che porterà risultati positivi alla nostra crescita».