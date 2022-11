UC&C, Aragon Research incorona Avaya

Avaya è stata riconosciuta come Leader nel report “The Aragon Research Globe for Unified Communications and Collaboration 2022” (UC&C). La valutazione si è basata sulla completezza della strategia e delle prestazioni. La fluidità della soluzione all-in-one di Avaya per le comunicazioni aziendali e l’integrazione con altre applicazioni aziendali consentono alle aziende di portare l’esperienza dei clienti e dei dipendenti a un nuovo livello.

Il report, redatto da Jim Lundy, Lead Analyst di Aragon Research, illustra chiaramente le ragioni della crescente domanda di UC&C: «Le piattaforme di comunicazione e collaborazione hanno continuato a evolversi anche nel post-COVID. Le videoconferenze continuano a essere una delle funzionalità più richieste dai team aziendali. Anche la collaborazione tra team è pronta ad andare ben oltre la posta elettronica, in quanto sono sempre di più le aziende che comprendono quanto la messaggistica in tempo reale per i remote workers sia ormai uno strumento di importanza strategica. La chiave della crescita di questo mercato è la necessità da parte delle aziende di una soluzione UC&C integrato che possa collaborare e integrarsi con altre applicazioni enterprise».

Aragon Research ritiene che, grazie alla capacità di Avaya di fornire offerte cloud, on-premise e cloud ibrido, le aziende abbiano un’ampia possibilità di scelta per soddisfare le proprie esigenze:

Innovazione continua . Avaya ha proseguito sulla strada dell’innovazione con Avaya Spaces® e Avaya Cloud Office™ by RingCentral, entrambi elementi del portafoglio UCaaS.

. Avaya ha proseguito sulla strada dell’innovazione con Avaya Spaces® e Avaya Cloud Office™ by RingCentral, entrambi elementi del portafoglio UCaaS. Soluzione UC&C completa . La soluzione Avaya, che include Avaya Cloud Office™, offre una soluzione UC&C completa con riunioni, messaggistica e telefonia supportata dalle proprie piattaforme aziendali e di fascia media. I recenti aggiornamenti di Avaya Cloud Office includono riunioni sempre più efficaci con crittografia end-to-end, amministrazione semplificata e ulteriori funzioni di sicurezza come il sequestro delle linee, oltre a una disponibilità sempre maggiore in diversi paesi.

. La soluzione Avaya, che include Avaya Cloud Office™, offre una soluzione UC&C completa con riunioni, messaggistica e telefonia supportata dalle proprie piattaforme aziendali e di fascia media. I recenti aggiornamenti di Avaya Cloud Office includono riunioni sempre più efficaci con crittografia end-to-end, amministrazione semplificata e ulteriori funzioni di sicurezza come il oltre a una disponibilità sempre maggiore in diversi paesi. UC&C e CC integrati. L’offerta di contact center di Avaya CCaaS, viene ora proposta in collaborazione con Microsoft. Nel maggio 2022, Avaya ha annunciato che la soluzione CCaaS sarà disponibile in Microsoft Azure e si integrerà con le funzionalità Nuance AI di Microsoft.

L’offerta di contact center di Avaya CCaaS, viene ora proposta in collaborazione con Microsoft. Nel maggio 2022, Avaya ha annunciato che la soluzione CCaaS sarà disponibile in Microsoft Azure e si integrerà con le funzionalità Nuance AI di Microsoft. Esperienza video più fluida e coinvolgente. Avaya continua a migliorare la propria offerta Avaya Spaces grazie alla partnership con NVIDIA che offre capacità video innovative e basate sull’intelligenza artificiale per riunioni a ridotta ampiezza di banda ma con alta qualità e più coinvolgenti. Avaya è la prima a introdurre sul mercato queste capacità aggiornate e offre un’esperienza video più fluida e immersiva che è apprezzata dagli utenti.

Ancora secondo Lundy: «Siamo ormai nell’era del lavoro ibrido e questo significa che le capacità di comunicazione e collaborazione sono più importanti che mai. Sebbene video e chat continuino a sfidare voce ed e-mail per quanto riguarda le modalità più utilizzate, l’attenzione principale deve essere rivolta alla capacità di offrire molteplici funzionalità di comunicazione, senza costringere gli utenti a cambiare continuamente applicazione. Le aziende dovrebbero cercare di standardizzare 1-2 fornitori chiave di UC&C per garantire ridondanza e disponibilità globale».

Come sottolineato nella medesima nota ufficiale da Todd Zerbe, Senior Vice President of Engineering di Avaya: «Oggi le aziende hanno l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti e dei dipendenti offrendo funzionalità e capacità avanzate senza causare disagi con il “ripping and replacing” in modo da salvaguardare la stabilità delle operazioni. Grazie al modello di innovazione di Avaya, siamo in grado di rispondere alle esigenze dei clienti nelle diverse fasi di implementazione con offerte cloud, on-premise e ibride che si adattano alle loro specifiche esigenze».

Il report annuale Aragon Research Globe è uno strumento di analisi del mercato che rappresenta graficamente la valutazione di Aragon Research di un segmento specifico e dei rispettivi vendor. Aragon Research ha esaminato 15 grandi aziende che operano nel segmento della collaborazione e comunicazione e le ha classificate in base a tre dimensioni di analisi che consentono una valutazione comparativa dei player presenti in un dato mercato. I “Leader” emergono come tali perché adottano strategie globali che si allineano con la direzione dell’industria e delle esigenze del mercato e operano efficacemente implementando queste direttrici strategiche.