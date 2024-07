UltrArmor raggiunge il mercato italiano con Ready Informatica

Un importate accordo per l’Italia, la Svizzera italiana e Malta arricchisce il panorama tecnologico in ambito Thin Client.

Ready Informatica, il distributore italiano ad alto valore aggiunto specializzato nelle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha siglato un accordo con UltrArmor, divisione ThinClient della Taiwanese Clientron per la distribuzione delle piattaforme hardware ThinClient specifiche per gli ambienti VDI, DaaS e ServerBased di Citrix, VMware, Microsoft e Parallels con preinstallato IGEL OS.

Clientron, azienda di Taiwan fondata nel 1983 è impegnata a fornire soluzioni embedded altamente integrate per conto di clienti in tutto il mondo. Con oltre 35 anni di esperienza nella progettazione, produzione e servizio post-vendita, Clientron offre soluzioni alta qualità e tecnologia, tra cui POS, chioschi, thin client ed elettronica automobilistica. Clientron si impegna a fornire continuamente l’eccellenza ingegneristica verso soluzioni innovative e migliori servizi a partner e clienti globali.

I tratti distintivi di UltrArmor

La divisione UltrArmor è specializzata nella progettazione e produzione di piattaforme hardware ThinClient finalizzate al potenziamento della produttività e la flessibilità nello spazio di lavoro ibrido degli utenti finali in ambienti VDI, DaaS e ServerBased. La gamma di prodotti comprende sia Thin Client Compatti, che Laptop, che All-in-One con monitor integrato e vengono consegnati con IGEL OS preinstallato. UltrArmor ha ottenuto l’ambita certificazione IGEL Ready per tutti i propri prodotti.

Innovazione: UltrArmor pratica l’innovazione puntando su prodotti di alta qualità per i propri clienti.

Sostenibilità: UltrArmor utilizza componenti durevoli e materiali riciclati per ridurre il consumo energetico raggiungendo allo stesso tempo uno sviluppo sostenibile.

Dedizione al cliente: UltrArmor mantiene un forte rapporto con i partner di canale IGEL e si impegna a collaborare a lungo termine.

Sicurezza: dalla progettazione, sviluppo, produzione e consegna del prodotto fino alla manutenzione, UltrArmor aderisce a rigorosi concetti di sicurezza per garantire la massima qualità e soddisfazione end-to-end.

Dichiarazioni

“UltrArmor, fornitore di soluzioni thin client per clienti aziendali, è entusiasta di annunciare una partnership strategica con Ready Informatica. Questa collaborazione mira a consentire ai partner di canale IGEL di migliorare gli ambienti informatici aziendali dei propri clienti, con una forte enfasi sul miglioramento della produttività e dell’adattabilità all’interno dello spazio di lavoro digitale”, ha dichiarato Christine Chen, Global Channel Marketing Manager presso UltrArmor. “In qualità di stimato partner IGEL-ready, UltrArmor continua a dedicarsi alla creazione di soluzioni che si integrano perfettamente con il software di IGEL. Il nostro costante impegno per l’innovazione, la sostenibilità, la centralità del cliente e le rigorose pratiche di sicurezza hanno consolidato la nostra posizione di un alleato fidato nel settore. Attraverso la nostra alleanza con Ready Informatica, siamo ben posizionati per massimizzare i vantaggi per i partner di canale IGEL nel mercato italiano, garantendo la creazione di spazi di lavoro digitali completi, sicuri, sostenibili e facilmente gestibili per VDI, DaaS e ambienti cloud”.

“Ready Informatica, fin dal 1995 in Italia, continua ad essere il distributore ad alto valore aggiunto di riferimento nelle tecnologie di virtualizzazione e remotizzazione del Desktop, Applicazioni e Hybrid Working”, afferma Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica “Siamo entusiasti di aggiungere UltrArmor alla nostra offerta. UltrArmor va a completare la nostra strategia per il VDI e Lavoro Ibrido che ad oggi comprende IGEL, la piattaforma software per Thin Client e Client sicuri più venduta al mondo, e Parallels RAS, la soluzione VDI e DaaS che in questi mesi è alla ribalta come la migliore soluzione alternativa a Citrix e Horizon, soprattutto nella piccola e media impresa”.