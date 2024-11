Uniphore e Konecta insieme per innovare la CX con l’AI

Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale (AI) il settore della Customer Experience sta attraversando un importante momento di trasformazione, incentrato su una maggiore personalizzazione dell’esperienza. Per accompagnare e accelerare questo trend, Uniphore, specialista globale nell’Intelligenza Artificiale con l’unica architettura di Enterprise AI end-to-end in grado di offrire soluzioni innovative incentrate sul cliente, ha siglato un’alleanza strategica con Konecta, realtà operante a livello mondiale nella customer experience (CX) e nei servizi digitali.

La partnership appena annunciata intende quindi accelerare il valore generato dall’IA in tutto il mondo. Si tratta di una novità significativa nell’evoluzione dell’Enterprise AI, con due leader del settore che si uniscono per offrire un ROI reale attraverso soluzioni scalabili a centinaia di grandi clienti globali.

Uniphore e Konecta uniscono le forze per rimodellare l’erogazione del servizio clienti

Le imprese di tutto il mondo beneficeranno della forza combinata delle soluzioni di IA di livello aziendale di Uniphore e dell’esperienza di Konecta nella trasformazione dei processi di business. Unendo l’IA avanzata con l’eccellenza operativa, questa collaborazione è destinata a rimodellare l’erogazione del servizio clienti, generando analisi che creano valore reale. I clienti possono aspettarsi un ROI maggiore grazie Net Promoter Score (NPS) migliorato, a tempi di risoluzione più rapidi e alla riduzione dei costi operativi, consentendo loro di raggiungere una maggiore efficienza e un sempre più elevato engagment dei clienti.

Questa partnership segna un passo fondamentale nel percorso di Konecta per diventare un fornitore di servizi Gen AI di alto livello, combinando il suo modello ibrido di agenti umani e virtuali per offrire soluzioni innovative di assistenza ai clienti. Integrando la tecnologia IA all’avanguardia di Uniphore, Konecta migliorerà la propria offerta di servizi con interazioni iper-personalizzate grazie a strumenti di rilevamento delle emozioni e di sentiment analysis in tempo reale che si adattano dinamicamente alle esigenze dei clienti. Questa potente alleanza posiziona Konecta in prima linea nell’automazione della CX, consentendo all’azienda di stabilire nuovi standard nell’offerta di servizi di customer experience senza soluzione di continuità e basate sull’intelligenza artificiale.

I termini della partnership

Nell’ambito di questa alleanza, Konecta e Uniphore porteranno avanti una strategia congiunta di go-to-market con l’obiettivo di generare un fatturato di 500 milioni di dollari nei prossimi cinque anni, con particolare focus sul mercato statunitense e quello del Regno Unito. Per questo, Konecta sarà il partner principale di Uniphore per i servizi professionali a livello globale, implementando e integrando la U-Platform di Uniphore, che comprende le soluzioni U-Assist, U- Analyze e U-Self Serve per conto di Uniphore.

Grazie a questa alleanza, Konecta e Uniphore svilupperanno insieme soluzioni specializzate di Gen AI. Sfruttando la soluzione knowledge-as-a-service di Uniphore, X-Stream, lanciata di recente, Konecta creerà small language model (SLM) su misura per affrontare sfide specifiche con precisione e adattabilità senza pari. In quest’ambito, il copilot di Konecta basato sulla Gen AI, che supporta 12 lingue, sarà distribuito nei suoi contact center, consentendo agli agenti di offrire assistenza in tempo reale e a seconda del contesto. Questa funzionalità, già attiva con alcuni dei principali clienti di Konecta, si espanderà fino a servire la maggior parte dei clienti entro i prossimi 12 mesi, posizionando Konecta come leader nella fornitura rapida e precisa di soluzioni di IA su misura.

Konecta prevede un impatto immediato da questa partnership, in particolare per quanto riguarda il grado di soddisfazione dei clienti e la produttività degli agenti, mettendo a disposizione nuovi agenti digitali oltre ad agenti umani sulla stessa piattaforma in un modello ibrido. Lavorando insieme, Konecta e Uniphore svilupperanno capacità di intelligenza artificiale incentrate sul servizio proattivo, consentendo alle aziende di anticipare e soddisfare le esigenze dei clienti prima che i problemi si presentino. Inoltre, la partnership ottimizzerà gli strumenti di supporto per gli agenti, migliorando la qualità del servizio e generndo vantaggi operativi fin dal primo giorno.

Dichiarazioni

“La partnership tra Uniphore e Konecta è significativa perché è la prima volta che lo stack Enterprise AI end-to-end di Uniphore si unisce all’expertise consulenziale di Konecta e alle sue profonde competenze di settore. Insieme, daranno vita alla trasformazione digitale basata sulla Gen AI di cui la maggior parte delle imprese di tutto il mondo ha bisogno“, ha dichiarato Umesh Sachdev, CEO e co-fondatore di Uniphore. “Non potrei essere più entusiasta di lavorare al fianco di un’organizzazione così lungimirante e orientata ai risultati”.

“La nostra partnership con Uniphore rappresenta un significativo passo avanti nell’impegno a fornire ai nostri clienti una trasformazione guidata dall’IA”, ha dichiarato Nourdine Bihmane, CEO di Konecta. “Combinando la tecnologia IA all’avanguardia di Uniphore con l’esperienza operativa di Konecta, forniremo ai nostri clienti un servizio, un’efficienza operativa e un grado di innovazione senza pari. Siamo entusiasti di vedere come questa alleanza aiuterà i nostri clienti a raggiungere nuovi livelli di risultati aziendali attraverso il customer engagment alimentato dall’AI”.