V-Valley, il distributore a valore aggiunto di Gruppo Esperinet, distribuirà Brickslab.it, la piattaforma digitale per la didattica integrata e interattiva di MR Digital.

Lo ha annunciato Esprinet, che ha firmato un accordo di distribuzione con la società italiana di integrazione e di consulenza tecnologica, tra le principali realtà specializzate nelle soluzioni innovative per il mondo Education.

La Business Unit di MR Digital dedicata all’Education, infatti, è nata nel 1994 e opera con i brand e gli editori più importanti del settore; grazie all’esperienza consolidata accanto alle scuole e ai docenti, nel 2019 ha sviluppato BricksLab, che in poco meno di un anno ha raggiunto i 100.000 utenti, fra insegnati e studenti e a giugno 2021 ha lanciato anche i canali televisivi tematici rendendo ancora più immersiva l’esperienza di consultazione e apprendimento.

Cos’è e come funziona BrickLab, qual è il ruolo di V-Valley

BricksLab mette a disposizione del sistema educativo scolastico un ambiente di ricerca e lavoro semplice ed evoluto, in cui confluiscono contenuti digitali educativi di qualità, provenienti da fonti diverse e aggregabili come mattoncini (bricks), al fine di creare costruzioni didattiche personalizzate e condividerle con gli studenti, nell’ottica di una didattica innovativa, multidisciplinare e dinamica come mai prima.

V-Valley è stato scelto da MR Digital come primo partner per implementare la propria strategia di vendita indiretta, per raggiungere tutti i potenziali rivenditori italiani che operano nel settore Educational. Si occuperà della distribuzione della soluzione BricksLab nella sua interezza, ovvero soluzioni dedicate a realtà Educational, veicolate in modalità cloud e corredate dei relativi Servizi.

V-Valley mette a disposizione di BricksLab tutta la propria esperienza nella gestione e distribuzione di servizi e soluzioni avanzate, fornendo nuove opportunità di business sia ai clienti che operano nel settore Educational, sia a quelli specializzati nel cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca Casini, Country Manager Business di Esprinet Italia: «Siamo molto orgogliosi di aver iniziato la distribuzione della soluzione BricksLab. Condividiamo la visione di MR Digital, azienda con cui collaboriamo da tempo, e vogliamo dare il nostro contributo affinché la tecnologia possa rendere l’apprendimento attivo ed interattivo in modalità always-on e on-demand, attraverso strumenti semplici e intuitivi. Inoltre, V-Valley integra e amplia la sua expertise in un’area strategica come quella dell’Education».

Come concluso da Andrea Russo, Direttore Generale di MR Digital: «I mesi appena trascorsi hanno accelerato una transizione che era già in atto: quella verso una didattica multidisciplinare, partecipata, interattiva e pluralista. Sposando questo approccio e avendo come priorità l’inclusione sociale, BricksLab per prima ha posto i contenuti di qualità al centro e portato sulla piattaforma nuovi editori, docenti ed esperienze che hanno saputo conquistare i veri protagonisti della scuola. Per questo siamo orgogliosi della collaborazione con il primo distributore d’Italia, che come noi punta su qualità e innovazione continua per soddisfare sempre più clienti e sarà determinante per portare valori. conoscenze e competenze a sempre più studenti in tutta Italia».