Videosorveglianza intelligente: Axis protegge l’Hub AI-first di Infinite Area

Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, annuncia che Infinite Area, un ecosistema d’avanguardia dedicato alla trasformazione digitale e sostenibile, ha scelto le sue soluzioni per implementare un sistema di videosorveglianza avanzato, capace di coniugare sicurezza, flessibilità operativa e pieno rispetto dell’identità architettonica del proprio Hub tecnologico.

Nata dieci anni fa come piattaforma di innovazione, Infinite Area è oggi un ecosistema AI-first che supporta le imprese nell’adozione strategica dell’intelligenza artificiale e lo sviluppo di soluzioni digitali su misura, con l’obiettivo di rendere i processi aziendali più efficienti e pronti alle sfide future.

Il cuore dell’attività è Infinite Area HUB a Montebelluna (TV), uno spazio nato dalla rigenerazione di un ex capannone industriale, oggi trasformato in un campus moderno con ambienti di coworking, aree eventi e spazi iconici come la sala “Hangar”, che ospita la carlinga di un ATR42. Un luogo distintivo, dove innovazione, tecnologia e centralità della persona convivono. Proprio questa unicità ha richiesto un sistema di protezione costante ma discreto, in grado di tutelare persone e patrimonio senza alterare l’estetica degli ambienti.

“La videosorveglianza nasce per proteggere i luoghi e le persone, ma noi la consideriamo anche un tassello fondamentale per monitorare i modelli di presenza e garantire che le risorse intervengano nel momento e nel luogo in cui è richiesta un’azione”, dichiara Patrizio Bof, Presidente e Founder di Infinite Group. “In Axis abbiamo trovato un partner capace di garantire continuità nel tempo e di costruire soluzioni in modalità ‘building block’: questo approccio ci permette di beneficiare dei risultati nel lungo periodo, assicurandoci un ritorno sugli investimenti più efficace”.

Flessibilità operativa e agilità infrastrutturale

Per rispondere a queste esigenze, Axis ha realizzato insieme a Eurotel, Solution Gold Partner di Axis, un’architettura interamente basata sul cloud attraverso la piattaforma AXIS Camera Station Edge. Questa scelta ha permesso di eliminare server fisici in loco, archiviando le registrazioni direttamente a bordo delle telecamere tramite schede SD ad alta affidabilità e gestendo il sistema interamente da remoto.

L’installazione, iniziata a gennaio 2025 e completata in sole due settimane, comprende un parco telecamere diversificato per adattarsi alle diverse zone da monitorare:

Per gli interni: telecamere della serie Axis M42 e, per scale e corridoi, una AXIS P4705 da 2 MP, con illuminazione IR a 360° e analisi basata sul deep learning on the edge.

Per gli esterni e le aree ampie: tre AXIS P4707 da 5 MP per il perimetro del giardino e una AXIS P3737 a quattro ottiche per una visione panoramica completa dei parcheggi e del campo sportivo sul retro, eliminando i punti ciechi.

Inoltre, per fondere armoniosamente la tecnologia con l’architettura ricercata della struttura, le telecamere esterne sono state ridipinte utilizzando i codici RAL dei colori richiesti dal cliente e rendendo così i dispositivi quasi invisibili.

“Uno dei valori aggiunti della nostra consulenza deriva dalla solidità del programma dedicato al canale di Axis, di cui Eurotel è Solution Gold Partner”, spiega Stefano Vignola, Project Manager Security di Eurotel. “Questo posizionamento non è solo un riconoscimento della nostra esperienza e fruttuosa collaborazione, ma comporta anche vantaggi operativi diretti per i clienti”.

Dal punto di vista operativo, il progetto ha dunque permesso a Infinite Area di ottenere quattro benefici chiave: rapidità di implementazione, gestione centralizzata e completamente remota, elevata qualità delle immagini per una ricostruzione puntuale degli eventi e massima scalabilità dell’infrastruttura.

Scalabilità: dal boutique hotel al revamping della sede storica

Questo modello di sicurezza ha già dimostrato la propria versatilità grazie all’implementazione in un altro progetto della società: The Castelletto, un boutique hotel ecosostenibile e di design situato nel centro storico di Montebelluna. Qui, la proprietà ha richiesto la medesima flessibilità, affidando ad Axis la protezione delle aree comuni, della hall e del giardino circostante ed eliminando hardware di registrazione locale per preservare l’estetica degli interni storici di recente ristrutturazione.

“Il riconoscimento di persone, la possibilità di identificare chi già conosciamo e di inviare messaggi personalizzati agli utenti al loro ingresso, creando un ambiente ‘a misura di persona’, rappresenta la nostra nuova sfida”, conclude Bof. “Abbiamo deciso di investire sulle telecamere Axis proprio perché ci permettono di trasformare questa visione in realtà”.

Il successo di entrambi i progetti ha aperto la strada a una nuova fase: l’ammodernamento completo dell’impianto presso l’Headquarter di Infinite Area, con un intervento che seguirà la medesima filosofia tecnologica applicata finora. L’obiettivo non è solo uniformare la gestione della sicurezza sotto un’unica interfaccia intelligente, eliminando i limiti del vecchio impianto, ma passare anche a un ecosistema di protezione proattivo, capace di interagire con chi vive gli spazi di Infinite Area e pronto per le sfide del futuro.