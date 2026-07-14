Comunità Energetiche Rinnovabili: monitorare gli impianti fotovoltaici con la rete mobile

L’ultimo Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica dell’ENEA evidenzia come la vulnerabilità e l’instabilità energetica colpiscano il tessuto economico italiano. In questo scenario, le comunità energetiche possono essere la risposta, a patto di usare una tecnologia accessibile che superi il digital divide infrastrutturale. Per le Piccole e Medie Imprese, l’ingresso nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) supportate da connessioni mobili industriali 4G/5G non è più solo una scelta ecologica, ma una strategia concreta per abbattere i costi operativi (OPEX) e valorizzare i propri asset.

Per la competitività delle PMI, la gestione della bolletta dei consumi elettrici rappresenta una delle variabili più critiche. Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) offrono una risposta di sistema pratica, configurandosi come uno strumento di risparmio e ottimizzazione finanziaria per i distretti industriali, le aree artigianali e le reti di imprese. Il modello permette alle aziende di trasformare superfici altrimenti improduttive – come i tetti dei capannoni o i magazzini – in fonti di generazione distribuita, condividendo l’energia pulita prodotta con altre realtà del territorio per massimizzare gli incentivi economici riconosciuti dal GSE.

Tuttavia, per trarre il massimo profitto da una CER, non basta produrre energia: bisogna saper coordinare i momenti di consumo della fabbrica o degli uffici con i picchi di produzione dei pannelli solari. Per garantire un ROI rapido e certo, l’adozione di strumenti di controllo e automazione semplici diventa un requisito fondamentale per ogni impresa, di qualsiasi dimensione.

Connettere e monitorare gli impianti più isolati: i vantaggi pratici delle soluzioni LTE

Nello scenario delle CER, i nodi di produzione energetica e i punti chiave dell’impianto – come i contatori generali o gli inverter solari posizionati sui tetti di magazzini logistici, stabilimenti periferici, scuole o terreni isolati – si possono trovare in posizioni geografiche tecnicamente isolate o “un-monitored”. In questi contesti rurali, nei borghi storici o nelle aree industriali periferiche, la posa di una connettività fissa (fibra o cavo) risulterebbe troppo costosa, economicamente inefficiente o impraticabile. Ma il caso dell’azienda SolarInvest – una comunità energetica in Germania che gestisce su base volontaria 17 impianti fotovoltaici che ha deciso di adottare la tecnologia FRITZ!, dimostra come sia possibile superare questi limiti strutturali attraverso scelte tecnologiche agili e immediatamente scalabili.

La risposta più semplice a questo problema logistico è stata infatti l’integrazione di modem LTE della gamma FRITZ! per eliminare la necessità di scavi o cablaggi complessi, portando una connessione Internet sicura e immediata direttamente dove serve, azzerando i costi di infrastruttura.

Una volta installata, la soluzione FRITZ! ha reso possibile un vero e proprio salto di qualità tecnologico. L’hardware non si limita ad agire come semplice modulo di trasmissione verso il cloud di gestione della CER, ma diventa il “cervello logistico” dell’energia distribuita, offrendo tre vantaggi immediati:

Lettura diretta dell’impianto: Il router sfrutta le interfacce LAN, Wi-Fi e i protocolli interni per dialogare in modo nativo con l’inverter del sistema fotovoltaico, leggendo costantemente i dati di produzione energetica e la telemetria senza richiedere centraline aggiuntive o costosi software industriali;

Automazione intelligente dei carichi (Load Management): Il firmware di rete elabora i dati di rendimento istantaneo per orchestrare attuatori intelligenti (Smart Plug) e gestire i carichi di consumo locali tramite regole flessibili. Attraverso l’uso di prese intelligenti professionali (come le FRITZ!DECT), il sistema intercetta il surplus di produzione e comanda via radio l’accensione sincronizzata dei dispositivi energivori – che si tratti di macchinari aziendali, pompe di calore, sistemi di condizionamento o stazioni di ricarica – esattamente nelle ore centrali della giornata, ovvero quando l’impianto sta producendo il picco di energia della CER massimizzando l’autoconsumo senza alcun intervento manuale;

Trasparenza totale per la contabilità e il territorio: Il sistema registra e storicizza tutti i flussi di energia prelevata e immessa. In questo modo, l’imprenditore, il consulente energetico o l’amministratore della rete hanno sempre a disposizione report chiari ed esportabili, fondamentali per verificare i risparmi reali e controllare la corretta ripartizione degli incentivi della comunità energetica.

L’efficacia di questa architettura risiede nella sua immediatezza: come dimostrato dall’esperienza sul campo di realtà strutturate come SolarInvest, l’unione tra la flessibilità della rete mobile LTE e l’automazione wireless dei carichi consente alle PMI di entrare nelle CER in modo immediato, trasformando un impianto isolato sul tetto in un centro di profitto automatizzato.

Grazie alla propria esperienza nelle soluzioni di networking professionale, FRITZ! mette oggi a disposizione un’ampia gamma di modem LTE e 5G progettati per garantire connessioni affidabili, sicure e immediatamente operative anche nei contesti più complessi o difficilmente raggiungibili dalle infrastrutture tradizionali. Soluzioni ideali per supportare impianti fotovoltaici distribuiti, sistemi di monitoraggio energetico, automazione dei carichi e gestione remota degli asset all’interno delle CER. Per approfondire le caratteristiche delle soluzioni FRITZ! dedicate al mondo business e industriale è possibile consultare il portale dedicato: FRITZ! Business Solutions.