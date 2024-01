Veeam ProPartner Network potenziato

Veeam Software, specialista nella Protezione dei Dati e nel Recupero da Ransomware, ha annunciato di aver apportato aggiornamenti e migliorie al programma Veeam ProPartner Network. Grazie a questi cambiamenti, i partner di Veeam nel mondo potranno beneficiare della crescente adozione della tecnologia Veeam per aiutare le aziende a raggiungere la resilienza radicale contro un numero in continuo aumento di minacce cyber e altre interruzioni del servizio.

Gli aggiornamenti al programma hanno l’obiettivo di supportare la profittabilità dei partner, assicurando al contempo la protezione del business con Veeam. Sono stati effettuate alcune modifiche alla rete Veeam ProPartner Network, che include 35.000 technology partner che operano in oltre 150 paesi.

“Veeam è un’azienda focalizzata sui partner, che sono stati un fattore determinante del successo di Veeam e continueranno ad essere al centro della nostra crescita futura”, ha dichiarato Larissa Crandall, VP of Global Channel and Alliances di Veeam. “Investiamo molto tempo nell’ascolto dei nostri partner e valutiamo come lavorare meglio insieme e, naturalmente, come supportarli nella fornitura della Veeam Data Platform per garantire i migliori risultati possibili ai nostri clienti comuni. I programmi di canale di successo devono garantire ai partner un business pianificabile e redditizio. Nel corso del 2024, Veeam annuncerà una serie di nuovi miglioramenti del programma grazie alla collaborazione con partner, alleanze e Global System Integrator che rafforzeranno il nostro ecosistema di partner e garantiranno resilienza radicale in un mondo in cui la nostra tecnologia sta proteggendo le aziende clienti da una gamma crescente di minacce ai dati e alla business continuity”.

I benefici della nuova Veeam ProPartner Network