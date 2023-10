Qlik Connect: appuntamento a giugno

Qlik ha finalmente annunciato le date di Qlik Connect, il suo evento annuale globale dedicato a clienti e partner. Precedentemente conosciuto come QlikWorld, Qlik Connect è l’unico evento globale in cui clienti, partner ed esperti di prodotto di Qlik si riuniscono per imparare, condividere idee ed esplorare tutto ciò che riguarda dati, analytics e intelligenza artificiale.

Qlik Connect avrà luogo dal 3 al 5 giugno 2024 presso il Rosen Shingle Creek di Orlando, in Florida.

Al giorno d’oggi, ogni azienda cerca di sfruttare l’intelligenza artificiale per ottenere un vantaggio competitivo. Qlik Connect aiuterà clienti e partner a imparare come dare vita alla loro strategia AI attraverso i prodotti Qlik, che consentono alle organizzazioni di creare una base di dati affidabile, sfruttare le moderne analytics potenziate dall’Intelligenza Artificiale e implementare quest’ultima per casi d’uso avanzati.

L’evento includerà una gamma completa di opportunità per conoscere tutto ciò che riguarda i dati, le analytics e l’intelligenza artificiale.

In particolare:

Keynote stimolanti del CEO Mike Capone e dei relatori ospiti

Approfondimenti sulla roadmap e sulla visione dei prodotti di Qlik che mostrano la potenza di Qlik e Talend

Esplorare come Qlik Staige sta aiutando le organizzazioni a realizzare il pieno potenziale dell’AI

Numerose sessioni di approfondimento sulle innovazioni e le implementazioni reali dei clienti

Workshop pratici, corsi di formazione e certificazioni esclusive

Uno show floor immersivo che mette in evidenza le soluzioni al lavoro e infinite opportunità di networking

Quando e dove: Qlik Connect

3-5 giugno 2024, Rosen Shingle Creek, Orlando, Florida.

Per salvare la data ed essere avvisati dell’apertura delle registrazioni, visitate l’indirizzo http://Qlikconnect.com