Virtual desktop preconfigurata per i clienti Tech Data

Tech Data – A TD SYNNEX Company, ha annunciato una nuova soluzione gestita per il desktop virtuale Click-to-Run destinata alle aziende che vogliono offrire funzionalità desktop da remoto. La soluzione distribuisce un ambiente Azure Virtual Desktop (AVD) ospitato in Microsoft Azure, che permette agli utenti di accedere ai loro desktop e applicazioni da qualsiasi luogo, su qualsiasi tipo di dispositivo.

La soluzione gestita di desktop virtuale Azure di TD SYNNEX semplifica il processo di provisioning, configurazione e distribuzione di un desktop virtuale basato sul cloud, con un supporto mappato per soddisfare le esigenze dei clienti in materia di lavoro virtuale.

La nuova offerta di virtual desktop prevede due opzioni di distribuzione:

Una funzione autonoma che fornisce una rapida implementazione per i partner che già offrono servizi gestiti e hanno bisogno di una rapida configurazione dell’ambiente AVD. I partner possono facilmente personalizzare le dimensioni e la portata dell’ambiente AVD desiderato e implementare questa offerta in meno di 30 minuti.

che fornisce una rapida implementazione per i partner che già offrono servizi gestiti e hanno bisogno di una rapida configurazione dell’ambiente AVD. I partner possono facilmente personalizzare le dimensioni e la portata dell’ambiente AVD desiderato e implementare questa offerta in meno di 30 minuti. Una funzione gestita che fornisce la rapida configurazione dell’ambiente AVD di cui sopra più un supporto e una gestione completi 24×7 forniti via e-mail, telefono e chat; monitoraggio delle prestazioni e backup per ripristinare il supporto, ambienti gestiti in modo efficiente e automatico mentre si identifica e si completa il backup richiesto delle attività ricorrenti su AVD; e opzioni di servizio white label che includono servizi di implementazione, onboarding, monitoraggio delle risorse, rimedio e gestione delle patch.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Peter Zonneveld, Vicepresident Global Solutions Aggregation di TD SYNNEX: «Molte aziende non hanno il tempo o le risorse per impegnarsi a costruire o implementare un’infrastruttura IT su larga scala per i dipendenti nuovi o remoti, e una soluzione di desktop virtuale può contribuire a fornire la flessibilità, la scalabilità e l’efficienza dei costi di cui le aziende hanno bisogno. L’aggiunta di nuove funzionalità gestite al desktop virtuale di Azure riduce il tempo di configurazione e permette servizi facili da usare che aiutano i clienti ad accedere alle loro applicazioni e infrastrutture di lavoro da qualsiasi parte del mondo».

Per Stephen Ennis, Vicepresident Services and Advanced Solutions, di Tech Data Europa: «TD SYNNEX è consapevole del fatto che la fornitura di soluzioni desktop virtuali basate su cloud sicure è essenziale per garantire la produttività dei clienti, mitigando i rischi. Aggiungendo una componente di servizi a queste soluzioni, stiamo aiutando i partner a introdursi sul mercato in modo più efficace, più veloce e anche più redditizio. L’offerta Azure Virtual Desktop Click-to-Run fornisce una soluzione completamente gestita che i team possono rapidamente impostare e scalare su infrastrutture virtualizzate, fornendo al contempo un nuovo flusso di entrate e un miglioramento del portafoglio».

Come concluso da Alberto Valivano, Senior Manager Next Generation Technologies di Tech Data Italia: «TD SYNNEX mette a disposizione dei propri Clienti un’ulteriore offerta per semplificare e velocizzare l’adozione di soluzioni cloud. L’automazione e la velocità nel fare il deployment di ambienti Cloud in Microsoft Azure rimangono una priorità per accelerare il percorso di adozione delle soluzioni Cloud dei nostri Partner. La soluzione preconfigurata di “virtual desktop” risponde esattamente alle necessità che vengono dal mercato».

Per fornire e distribuire questa e altre soluzioni preconfigurate Click-to-Run, i clienti possono trovarle sulla piattaforma StreamOne; le soluzioni sono disponibili a livello globale.