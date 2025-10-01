Viscom Italia 2026: un nuovo format svelato nell’edizione 2025

In occasione dell’apertura della sua 36° edizione, Viscom Italia, la manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie, applicazioni e materiali per la comunicazione visiva e le arti grafiche, annuncia importanti novità per il 2026.

Negli ultimi trentasei anni Viscom Italia ha accompagnato la crescita di un intero comparto attraverso molteplici evoluzioni, offrendo occasioni di confronto, aggiornamento e sviluppo a migliaia di professionisti e imprese. Questa ambizione proseguirà l’anno prossimo abbracciando un concetto di fiera capace di rispondere alle nuove esigenze del mercato e di offrire strumenti e visione per affrontare le sfide future.

Appuntamento a Milano il 27 e 28 ottobre 2026

Viscom Italia 2026 si rinnoverà e si presenterà con un format inedito per il settore a livello internazionale, trasformandosi nell’hub della comunicazione visiva in Italia. Una nuova visione, che unisce la forza espositiva e attrattiva di una fiera alla profondità di contenuti di una grande conferenza, dando vita a un ecosistema agile, dinamico e orientato al futuro e all’esperienza dei partecipanti.

La decisione nasce dall’ascolto attento delle istanze delle aziende espositrici ed è stata maturata a partire da questa preziosa collaborazione e condivisione. Il cambiamento si tradurrà innanzitutto in due giornate, il 27 e 28 ottobre 2026, che si svolgeranno presso Allianz MiCo, nel cuore di Milano: una location prestigiosa, facilmente raggiungibile e perfettamente integrata nel tessuto urbano e professionale della città. Una nuova location che agevolerà quindi tutte le figure professionali che si recheranno alla manifestazione, facilitando gli spostamenti. L’evento sarà snello nella struttura, ma ricco nei contenuti: progettato per massimizzare il tempo e le risorse di chi espone e di chi visita, garantendo un’esperienza più mirata, sostenibile e ad alto valore aggiunto.

Exhibition & Conference, la nuova anima di Viscom Italia 2026

I vantaggi per gli espositori saranno molteplici: grazie a una formula all-inclusive, Viscom Italia 2026 fornirà alle aziende strumenti di visibilità ad alto impatto in uno spazio espositivo completamente preallestito di alto livello, con soluzioni modulari e pensato per alleggerire ogni onere organizzativo. Qui, le metrature più ampie agevoleranno la partecipazione di chi necessita di esporre grandi macchinari e di offrire dimostrazioni live. Le imprese potranno così concentrarsi su ciò che conta davvero: il contatto con il pubblico, la presentazione delle soluzioni, il dialogo diretto, occupandosi di portare con sé solo i propri prodotti di punta e le ultime innovazioni tecnologiche.

Accanto alla nuova esperienza espositiva, il cuore pulsante dell’evento sarà rappresentato da un programma convegnistico di spessore, aperto e accessibile, pensato non solo per i grandi player, ma anche per le piccole e medie realtà che costituiscono la spina dorsale del settore. Le conferenze – organizzate in grandi aree tematiche dedicate ai segmenti principali di mercato – forniranno una visione di medio e lungo periodo e approfondimenti sulle ultime tecnologie, con la partecipazione di esperti, speaker internazionali e rappresentanti delle aziende, per costruire una visione collettiva, concreta e lungimirante del comparto.

Inoltre, sarà prevista anche una Arena, dove gli espositori potranno raccontare in modo pratico e coinvolgente i propri prodotti e progetti, ottenendo così un ulteriore canale di visibilità. Fulcro di Viscom Italia 2026 sarà dunque l’integrazione tra esperienza espositiva rinnovata, con un contenuto di valore e di portata internazionale.

Con Viscom Italia 2026, un nuovo modo di fare fiera prenderà forma, senza perdere di vista un’identità storica, ma con la volontà di superare i limiti dei format tradizionali, adottando un modello semplificato e più vicino alle reali esigenze della filiera.