VPN Plus è gratis per i clienti di Synology

Synology, produttore taiwanese specializzato in dispositivi di archiviazione connessi alla rete, ha annunciato il passaggio della soluzione server VPN per i suoi router, denominata VPN Plus, da un programma di licenze a uno gratuito.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Rebecca Lin, Product Manager per VPN Plus presso Synology Inc.: «Inizialmente abbiamo lanciato questo programma per sostenere le aziende di tutto il mondo durante la prima fase della crisi pandemica da COVID-19. Dopo 18 mesi, la tendenza è ormai irreversibile. Lo smart working è diventato parte della nostra quotidianità. Crediamo – ha proseguito la manager – che i nostri utenti debbano poter accedere liberamente a tutte le migliori tecnologie VPN offerte da Synology. È per questo motivo che annunciamo la disponibilità di licenze gratuite per tutte le funzionalità della nostra soluzione server VPN, Synology VPN Plus, che prima erano a pagamento».

VPN Plus consente, infatti, di offrire l’accesso sicuro alla rete locale degli utebnti da internet. Configurando un server VPN sul router Synology con uno sforzo considerato minimo, diventa possibile beneficiare di connessioni stabili e veloci per i dipendenti che lavorano in remoto in qualsiasi momento della giornata.

Cosa succede ora che VPN Plus è gratis per i clienti Synology

Con il nuovo programma, i possessori dei router wireless RT1900ac, RT2600ac e MR2200ac di Synology potranno attivare delle licenze permanenti di accesso a VPN client e Site-to-Site VPN senza costi addizionali, per sempre.