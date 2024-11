Wacken Open Air: il Wi-Fi è targato Cambium

Con oltre 80.000 visitatori all’anno, il Wacken Open Air è il più grande evento Heavy Metal del mondo. Per un evento del genere è ovviamente importante fornire agli ospiti una connessione internet affidabile e per questo motivo viene allestita una rete Wi-Fi temporanea per tutta la durata del festival.

Cambium Networks per la terza volta al Wacken Open Air

Da 21 anni la Business IT Kiel è responsabile dell’installazione della rete Wi-Fi in molte aree del Wacken Open Air. Queste aree includono principalmente le aree per la stampa, gli sponsor, gli ospiti VIP e gli artisti e le loro troupe. Per il terzo anno consecutivo, Business IT Kiel si è affidata ai dispositivi di Cambium Networks, preferiti grazie alla dashboard olistica per tutte le applicazioni, alla facilità di gestione dell’intera rete e all’elevato livello di affidabilità e sicurezza contro i guasti. Le condizioni per l’implementazione della rete al Wacken Open Air possono cambiare molto rapidamente e sono quasi impossibili da pianificare in anticipo. Ad esempio, se durante la pianificazione e l’installazione c’era una linea di vista chiara, questa può essere interrotta da container o altre strutture poco prima della messa in funzione della rete. Pertanto è molto importante che la soluzione sia flessibile e facilmente adattabile. La rete deve inoltre garantire un’elevata larghezza di banda e velocità, soprattutto nell’area della stampa.

Per garantire che i giornalisti possano svolgere il loro lavoro senza problemi, è necessario fornire volumi di dati molto elevati, fino a 2 TB al giorno. Questi elevati volumi di dati devono essere coperti da pochi access point per ridurre al minimo le interferenze. È inoltre molto importante che i dispositivi utilizzati siano adatti alle aree esterne e che funzionino bene e in modo efficiente anche in condizioni climatiche avverse come pioggia, vento, luce solare, polvere e calore.

La tecnologia scelta per il festival

Nelle varie aree del Wacken Open Air sono stati installati diversi access point Wi-Fi indoor (XV3-8) ed outdoor (XV2-2T e XV2-23T), nonché componenti fixed wireless a 60 GHz (V5000, V2000 e V1000). Nei momenti di punta, fino a 220 persone hanno avuto accesso alla rete contemporaneamente nell’area stampa, mentre altri 500 utenti hanno avuto accesso alla rete nell’intera area del Wacken United, compresa l’area artisti. In un solo giorno sono stati inviati 2,8 TB di dati e scaricati 1 TB. Anche con circa 500 client attivi contemporaneamente, è stata mantenuta una velocità di download di 55 Mbit/s.

Dichiarazioni

“Non ci sono stati problemi in nessun momento – né con il numero di utenti né con le velocità. Con i dispositivi a 60 GHz, Cambium offre un’incredibile flessibilità, molto importante per l’installazione al Wacken Open Air. Le velocità dei dispositivi wireless fissi sono straordinariamente buone e, anche in caso di maltempo, la velocità di trasmissione dei dati si riduce solo di poco. La copertura degli access point esterni è davvero perfetta: razie alle grandi antenne, hanno un ottimo segnale e una lunga portata. Nel complesso, non ho mai avuto problemi con Cambium”, ha dichiarato Dirk Westphal, proprietario e Direttore Generale Business IT Kiel.