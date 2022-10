WEROCK estende la garanzia e annuncia nuovi servizi

WEROCK Technologies, produttore innovativo di tablet, notebook e computer portatili rugged industriali, sta ampliando e migliorando l’offerta di assistenza e garanzia dei propri prodotti a vantaggio dei propri clienti.

Le innovazioni comprendono l’estensione volontaria della garanzia a 24 mesi per tutti i prodotti e l’introduzione della nuova offerta di servizi “Warranty Plus”. Con l’estensione della garanzia del produttore a 24 mesi, WEROCK offre ai suoi clienti una maggiore sicurezza senza i costi aggiuntivi consueti nel settore – un’offerta significativamente migliore rispetto al periodo di garanzia di 1 anno consueto nel settore dei computer industriali.

La nuova garanzia si applica a tutti i prodotti acquistati da WEROCK o dai suoi rivenditori dopo il 30 agosto 2022.

Per usufruire dell’estensione di garanzia non è necessaria una registrazione separata. Per una sicurezza e una pianificazione ottimali per l’intero periodo di utilizzo, è possibile aggiungere estensioni di garanzia da 36 a 60 mesi, a seconda del modello. Le riparazioni stesse vengono eseguite in modo trasparente attraverso il sistema di assistenza online del fornitore, che garantisce una visione in tempo reale dello stato attuale del processo in ogni momento. Sebbene WEROCK non offra periodi di assistenza garantiti nella garanzia standard, il team si impegna a fornire una prima risposta e assistenza alle richieste in orario d’ufficio entro 1 ora. L’hardware presentato dovrebbe essere restituito entro 7 giorni.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies: «Siamo fiduciosi nella qualità dei nostri prodotti e il numero di riparazioni hardware effettuate negli ultimi due anni ci dimostra chiaramente che possiamo compiere questo passo senza esitazioni. I nostri prodotti sono costruiti fin dall’inizio per essere robusti e durevoli, e questo è confermato anche dai laboratori di prova. Un servizio buono e veloce fa parte della nostra concezione di un buon rapporto con il cliente. Naturalmente, sappiamo anche che per i nostri utenti è essenziale ridurre al minimo i tempi di inattività dei dispositivi. Per questo è ovvio che gestiamo tutti i ticket di assistenza il più rapidamente possibile».

Copertura per danni da incendio, furto o perdita totale

WEROCK, infine, ha introdotto anche il nuovo pacchetto di servizi premium “Warranty Plus”, distinguendosi così nettamente dalla concorrenza. Il pacchetto di assistenza aggiunge una protezione completa al trattamento di garanzia orientato al cliente, che copre anche i danni accidentali causati da incidenti e dalla normale usura durante la durata del contratto. La garanzia Plus può essere acquistata fino a 90 giorni dopo l’acquisto iniziale. In particolare, il pacchetto è concepito come un vero e proprio pacchetto di protezione TCO (Total Cost of Ownership) e comprende anche la copertura per danni da incendio, furto o perdita totale, ad esempio a causa di un investimento.

Ciò significa che in caso di eventi imprevisti, gli utenti possono essere certi che le loro apparecchiature saranno ripristinate senza costi aggiuntivi o tempi di inattività prolungati. Se un apparecchio non è più riparabile, WEROCK lo sostituisce con un apparecchio di pari caratteristiche o migliori. Ulteriori informazioni sui nuovi pacchetti di garanzia sono disponibili sul sito.

I pacchetti di assistenza sono immediatamente disponibili presso WEROCK e presso i partner di vendita affiliati.