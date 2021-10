Wildix è nel Magic Quadrant di Gartner

Wildix ha reso nota di essere stata posizionata da Gartner nel Magic Quadrant 2021 come Niche Player per le Unified Communication as a Service in tutto il mondo.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Steve Osler, CEO di Wildix: «Siamo stati inseriti tra i Niche Vendor nel Magic Quadrant di Gartner. Siamo sicuri che questo sia un risultato davvero importante e fondamentale per noi. Ora siamo nella parte in fondo a sinistra del Quadrant ma lavoreremo ancora più duramente per dimostrare ai nostri clienti e Partner che hanno fatto la scelta giusta. Il nostro obiettivo, d’ora in avanti, sarà quello di spostarci sempre più in alto all’interno del Magic Quadrant e di continuare a dimostrare il valore di Wildix come provider di Unified Communication as a Service».

A sua volta, come puntualizzato Dimitri Osler, Co-founder e Chief Technology Officer di Wildix: «Portiamo avanti l’innovazione mentre lavoriamo sulla nostra roadmap di prodotti. Con il lancio di x-bees nei prossimi mesi, saremo in grado di fornire un pacchetto veramente rivoluzionario di servizi che cambieranno il volto della collaborazione aziendale e miglioreranno ulteriormente la nostra posizione nel mercato».

Per Alberto Benigno, Chief Sales Officer di Wildix: «Questo è un risultato eccezionale in termini di valore per i nostri Partner. Ora possiamo dare loro un altro punto di forza nelle vendite. I nostri Partner ora possono dire che, insieme a noi, sono i vendor di UCaaS numero uno in Europa».

Infine, come concluso da Emiliano Tomasoni, Chief Marketing Officer: «Wildix e il suo dipartimento di marketing stanno lavorando duramente per promuovere il brand, e questo riconoscimento è un enorme passo avanti per noi, internamente ed esternamente, poiché il nostro dovere ogni giorno è anche quello di rafforzare le attività di marketing dei nostri Partner».

Wildix continua a concentrarsi su nuove sfide di mercato e sul lancio di nuovi prodotti e servizi. L’azienda rivelerà ulteriori informazioni sulle prossime soluzioni e sulle strategie aziendali il prossimo 24 gennaio 2022, durante l’UC&C Summit virtuale di Wildix.