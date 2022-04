Xiaomi Store: nuova apertura a Palermo

Sarà Palermo la prossima città ad ospitare un nuovo Xiaomi Store. L’azienda, numero due in Italia, annuncia che sarà proprio il capoluogo siciliano la sede scelta da Xiaomi, insieme al partner Xiaomi Store Italia, per l’apertura di sabato 9 aprile.

Il nuovo Store, con una superficie di 169 mq e uno staff di sei persone, si troverà all’interno di Forum Palermo, il centro commerciale più grande della Sicilia occidentale e sarà inaugurato alle 10:30. In occasione della cerimonia d’apertura, che rispetterà i protocolli di sicurezza vigenti, il pubblico potrà beneficiare di tante sorprese e anche di offerte sottocosto su smartphone e su una selezione di prodotti dell’ecosistema smart life.

Tra le tante sorprese, la partecipazione esclusiva di Fabio Farati, meglio conosciuto sui social come Faffapix, inflluencer e content creator seguito da più di 12mln di followers su TikTok, che accoglierà e intratterrà i fan di Xiaomi. L’apertura dello Xiaomi Store di Palermo sarà anche l’occasione per i fan siciliani di partecipare a una sessione di formazione dedicata a Xiaomi 12 Series insieme a Carlo Cannarella, Community Manager di Xiaomi Italia. Per iscriversi è necessario registrarsi a questo link.

“Quale migliore occasione dello Xiaomi Fan Festival per annunciare la nuova apertura di Xiaomi Store a Palermo! È sicuramente un’occasione per celebrare questo momento importante con i nostri fan” afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “In soli tre anni e mezzo, grazie alla collaborazione con Xiaomi Store Italia siamo riusciti a raggiungere e presidiare quasi tutte le regioni italiane con store monomarca e corner in punti strategici sul territorio italiano”.

“Siamo orgogliosi di ampliare ancora di più la nostra presenza sul territorio e in particolare in Sicilia che, con questa nuova apertura, si annovera come la regione con maggior presenza di Xiaomi Store. Quello di Palermo sarà infatti il quinto Store siciliano, caratterizzato da un innovativo layout 3.0” Conclude Paolo Mastrojanni, Retail Director Xiaomi Store Italia.

Continua così, senza sosta, la strategia di espansione di Xiaomi nel nostro Paese che, tramite anche una rete capillare di punti vendita fisici, punta a conquistare e consolidare il ruolo di leader indiscusso nelle classifiche di smartphone e device IoT.