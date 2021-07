3S Mini: Eaton fa l’UPS DC compatto

Eaton ha annunciato Eaton 3S Mini, un gruppo di continuità (UPS) DC conveniente e compatto che mantiene in funzione le apparecchiature in caso di interruzione di corrente.

Dal lavoro da remoto alle smart home, fino ai sistemi di sicurezza, 3S Mini è progettato per garantire continuità di alimentazione. Con quattro diverse tensioni di uscita, tra cui 9 V, 12 V, 15 V e 19 V, e quattro connettori di uscita DC, è in grado di adattarsi a un’ampia gamma di dispositivi e alle esigenze di tutti.

3S Mini è il più piccolo della nuova famiglia di UPS residenziali di Eaton e offre stile e praticità. Grazie a un design elegante e high-tech, si integra perfettamente con qualsiasi interno, è silenzioso, non necessita di cavi aggiuntivi e richiede pochissimo spazio.

L’installazione è molto semplice: è infatti sufficiente collegare l’UPS al dispositivo, sostituendolo all’alimentatore. 3S Mini è impostato di serie su 12 V ed è quindi adatto alla maggior parte delle apparecchiature residenziali, ma può essere modificato in caso sia necessario un voltaggio differente. La tensione scelta verrà mostrata tramite una delle quattro luci LED laterali.

In caso di interruzione di corrente, 3S Mini 36 W entrerà in azione per garantire che i dispositivi rimangano collegati. L’UPS è in grado di mantenere una telecamera IP in funzione fino a cinque ore, un decoder TV fino a quattro ore e un Internet Gateway base per 80 minuti.

La funzionalità di avviamento a freddo consente insoltre di raddoppiare la capacità della batteria rendendola una comoda fonte di alimentazione portatile da 2200 mAh. In questo caso, i LED del 3S Mini si trasformano in un indicatore di alimentazione per mostrare l’energia rimanente disponibile.