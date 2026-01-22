Acer presenta i primi Chromebook per studenti alimentati dal processore MediaTek Kompanio 54

Acer presenta Acer Chromebook Spin 311 e Acer Chromebook 311, i primi due Chromebook specificatamente dedicati al mondo dell’education, con processore MediaTek Kompanio 540. Dotati di funzionalità avanzate, supportano gli studenti nello sviluppo delle competenze digitali del XXI secolo e di un percorso formativo all’avanguardia. I design robusti, conformi a standard militari come MIL-STD 810H, resistono ad ambienti ad elevato utilizzo, ottimizzando i budget scolastici e riducendo il costo totale di proprietà (TCO).

“Gli Acer Chromebook sono riconosciuti come una tecnologia fondamentale per preparare gli studenti per tutto il loro percorso scolastico, dalla scuola materna alle superiori”, ha dichiarato James Lin, Direttore Generale di Notebooks di Acer “. La loro durabilità, flessibilità e facilità d’uso aiutano gli studenti a collaborare e ad abbracciare nuovi concetti con entusiasmo. Inoltre, aiutano gli insegnanti a implementare strategie di apprendimento personalizzate in modo più efficace per i loro studenti, mentre i dipartimenti IT possono gestire efficacemente i Chromebook per garantire un funzionamento sostenibile e un apprendimento ininterrotto degli studenti”.

Prestazioni e durata della batteria nei formati clamshell e convertible

I Chromebook progettati per gli studenti sono alimentati dal nuovo processore MediaTek Kompanio 540, che consente prestazioni fluide per l’apprendimento quotidiano e persino per applicazioni impegnative come programmi STEM e Minecraft® Education Edition. Inoltre, i nuovi Chromebook offrono fino a 15 ore di autonomia e hanno capacità di ricarica rapida: questo li rende ideali per gli studenti in programmi 1:1, con la possibilità di portare i dispositivi a casa dopo la scuola per approfondimenti, così come per ambienti di laboratorio e classe dove gli studenti condividono i dispositivi. I nuovi Chromebook Acer hanno un design a basso consumo energetico che consente un funzionamento senza ventola e molto silenzioso.

Il nuovo Acer Chromebook Spin 311 (R725T) ha un design convertibile con cerniere a 360 gradi che ne permettono l’utilizzo in quattro modalità diverse, inclusa la modalità tablet per leggere, fare schizzi grafici e prendere appunti. Acer Chromebook 311 (C725) ha un design tradizionale a conchiglia compatto e leggero, così gli studenti possono utilizzarlo e trasportarlo con facilità. Entrambi i modelli dispongono di un display HD retroilluminato a LED da 11,6 pollici (1366×768) con tecnologia IPS, mentre il Chromebook Spin 311 offre anche l’opzione di un display2 antimicrobico Corning® Gorilla® Glass per soddisfare le esigenze di studenti e istituti scolastici. Entrambi i Chromebook possono essere acquistati anche con un display opzionale certificato TÜV Rheinland che offre basse emissioni di luce blu.

I due nuovi Chromebook Acer offrono accesso a una serie di funzionalità che migliorano l’esperienza degli studenti. Entrambi dispongono di una webcam Full HD supportata da doppi microfoni per i progetti di classe e hanno l’opzione di una telecamera rivolta verso l’esterno per interagire con progetti scientifici e artistici. Il tasto dedicato “Quick Insert” su entrambi i nuovi Chromebook Acer incoraggia la creatività e l’efficienza degli student, fornendo accesso con un solo tocco a strumenti, menu e altre applicazioni. Inoltre, entrambi i sistemi sono disponibili fino a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 per connessioni forti e affidabili alla rete e alle periferiche.3

Costo totale di proprietà inferiore per massimizzare i budget scolastici

I nuovi Chromebook Acer rispettano gli standard di test MIL-STD 810H4 e vantano caratteristiche di durabilità che proteggono gli investimenti delle scuole e riducono il costo totale di proprietà.

Ogni Chromebook ha un rivestimento resistente agli urti, paraurti assorbenti e un design interno a nido d’ape che lo protegge da cadute fino a 122 cm (48 pollici), rendendolo ideale per ambienti di classe imprevedibili, dalla scuola primaria alle superiori. Le staffe lungo il pannello LCD e le porte I/O forniscono rinforzo per resistere a manipolazioni continuative e uso ripetuto. Entrambi i nuovi Chromebook hanno una tastiera con un sistema di drenaggio unico che convoglia l’acqua fuori dal dispositivo per aiutare a proteggere i componenti interni da fuoriuscite fino a 330 ml (11 oz)5. I piedi in gomma dei nuovi Chromebook Acer posizionati sotto il telaio aiutano anche lo studente più giovane a portarli comodamente e in sicurezza in classe o in laboratorio.

Gli Acer Chromebook dispongono di diverse caratteristiche di design modulare che facilitano riparazioni e sostituzioni, garantendo il massimo tempo di utilizzo per gli studenti. La tastiera funzionante può essere completamente rimossa e sostituita togliendo solo due viti; i tasti sono ancorati meccanicamente e difficili da rimuovere per gli student, ma semplici da aggiustare per il personale IT. Inoltre, la porta USB Type-C funzionante è modulare, quindi le riparazioni e le sostituzioni possono essere effettuate rapidamente in caso di danni.

I nuovi Chromebook Acer contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità di Acer; utilizzano plastiche PCR, confezioni ecologiche e design a basso consumo energetico per un impatto ambientale complessivo ridotto. Inoltre, sono registrati EPEAT, oltre che certificati Energy Star e TCO.6

Aggiornamento a Chrome Education, Iscrizione Zero-Touch Semplificazione Insegnamento, Amministrazione IT

I nuovi Chromebook Acer sono disponibili per scuole e istituti scolastici con Chrome Education Upgrade, con deployment, onboarding, sicurezza e supporto IT migliorati per un’intera flotta di Chromebook. La protezione dei dati sensibili aiuta amministratori, insegnanti e studenti a concentrarsi sull’utilizzo dei Chromebook per l’apprendimento7. I dipartimenti IT possono gestire facilmente i dispositivi su larga scala, fornire supporto amministrativo e far iscrivere automaticamente nuovi Chromebook Acer nelle sedi scolastiche tramite il link “Iscrizione zero-touch”.

Prezzi e disponibilità

Acer Chromebook 311 (C725) sarà disponibile in Nord America a marzo 2026, con una stima di prezzo a partire da 499,99 USD; in EMEA a marzo 2026, con una stima di costo a partire da 329 euro; in Australia da marzo 2026.

Acer Chromebook Spin 311 (R725T) sarà disponibile in Nord America a marzo 2026, con una stima di sto a partire da 579,99 USD; in EMEA a marzo 2026, con una stima di costo a partire da 379 euro; in Australia nel marzo 2026.

Note

1 La durata della batteria indicata viene testata tramite Power Qualification Test v2 per ChromeOS: A) Navigazione: Questo test raccoglie dati di alimentazione mentre naviga (scorrendo su e giù) siti in cache nel Google Cloud Storage pubblico. B) Riproduzione video: Questo test riproduce video offline in schermo intero dal ramdisk ripetutamente per 6 minuti / 1 ora.

2 Tutte le soluzioni antimicrobiche, incluso il Corning®® Gorilla Glass Antimicrobico, non proteggono né forniscono agli utenti benefici diretti o impliciti per la salute

3 Le specifiche variano a seconda del modello.

4 Testato da laboratori terzi qualificati per alcune procedure di test secondo MIL-STD 810H (ottobre 2008) per condizioni ambientali che includono temperature elevate e basse, umidità, vibrazioni, urti meccanici su gocce, pioggia, polvere e sabbia.

5 Fino a 330 ml (11 once liquide) di acqua

6 La registrazione EPEAT® varia a seconda del paese. Vedi http://www.epeat.net/ per lo stato della registrazione per ciascun paese.

7 I bambini dovrebbero utilizzare il loro account Google Workspace for Education quando accedono ai Servizi Google per la scuola.