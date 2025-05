Agentic AI Innovation: la novità Manhattan presentata a Momentum 2025

In occasione di Momentum 2025, Manhattan Associates, azienda tecnologica attiva nel commercio della supply chain, ha annunciato il supporto dell’Agentic AI all’interno delle soluzioni Manhattan Active, che include agenti digitali intelligenti e autonomi al fine di rivoluzionare l’esecuzione, l’ottimizzazione e l’esperienza dell’utente nel settore della supply chain.

Questi agenti IA innovativi, alimentati da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e dall’architettura API cloud-native e interamente microservizi di Manhattan Associates, svolgeranno autonomamente le attività, si adatteranno alle condizioni mutevoli e orchestreranno dinamicamente i flussi di lavoro. Questa innovazione rappresenta un passaggio generazionale dai chatbot tradizionali e dalle configurazioni statiche dei flussi di lavoro all’orchestrazione dinamica, intelligente e consapevole della situazione nell’intero ciclo di vita della supply chain e del commercio.

Tra i primi agenti IA all’avanguardia annunciati ci sono l’Intelligent Store Manager, il Labor Optimizer Agent, il Wave Inventory Research Agent, il Contextual Data Assistant e il Virtual Configuration Consultant. Questi agenti digitali consentono agli utenti di interagire con le applicazioni di Manhattan Associates attraverso il linguaggio naturale, di comprendere richieste complesse, di bypassare le interfacce tradizionali per far emergere i dati, di guidare l’ottimizzazione e di risolvere in modo efficiente le interruzioni in tempo reale delle operazioni commerciali della supply chain.

Per consentire a clienti e partner di sviluppare le innovazioni secondo i propri ritmi, l’azienda ha lanciato Manhattan Agent Foundry, una piattaforma innovativa progettata per consentire alle aziende di creare e distribuire rapidamente i propri agenti all’interno dell’ecosistema Manhattan Associates. Ora, i clienti possono creare agenti specializzati su misura per i propri processi e preferenze, riducendo drasticamente il time-to-value, aumentando la scalabilità dell’automazione, migliorando la produttività e fornendo un valore aziendale tangibile. Possono anche affidarsi a Manhattan Associates o a partner terzi per realizzare questi agenti specializzati.

“L’intelligenza artificiale non è solo una delle tante funzioni, ma si tratta di una capacità di innovazione trasformativa, concepita per ridefinire il futuro del settore del commercio della supply chain”, ha dichiarato Sanjeev Siotia, CTO di Manhattan. “Aprendo Agent Foundry ai nostri clienti e partner, ci assicuriamo che la creazione di agenti IA non sia limitata dai cicli di sviluppo dei vendor. Questo fa parte del nostro costante impegno di Manhattan verso una tecnologia all’avanguardia che migliora l’efficienza e la resilienza. La nostra customer base best-in-class ha ora la possibilità di realizzare migliaia di agenti digitali, limitati solo dalla loro immaginazione”.

Tutti gli agenti costruiti in Manhattan Agent Foundry sono compatibili con gli standard di settore emergenti, tra cui i protocolli A2A e MCP, garantendo una perfetta interoperabilità con piattaforme di agenti di terze parti come Google Agentspace. Questo rafforza il desiderio di Manhattan di rendere l’agentic AI un elemento chiave di un ecosistema aziendale interconnesso e guidato dall’intelligenza artificiale.

Gli assistenti Agentic AI e Agent Foundry saranno universalmente disponibili a partire dall’autunno 2025.