    AiVideos si aggiorna e offre lo streaming ad alta definizione

    ASUSTOR lancia la nuova versione di AiVideos, un’app per smartphone, tablet e smart TV, che permette lo streaming dei video archiviati sui NAS

    AiVideos

    ASUSTOR, produttore di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, annuncia la disponibilità della nuova versione di AiVideos, un’app per dispositivi mobile e smart TV che consente la visione fluida e personalizzabile dei propri video da ovunque ci si trovi.

    AiVideos, infatti, consente di effettuare lo streaming in alta definizione dei video direttamente dal proprio NAS ASUSTOR verso smartphone, tablet e smart TV. L’applicazione supporta sottotitoli in diverse lingue e tracce audio multiple, garantendo un’esperienza di visione completamente personalizzabile in base alle specifiche esigenze degli utenti.

    Le novità di AiVideos

    L’interfaccia è stata completamente ridisegnata rispetto alla versione precedente ed è stata introdotta la visualizzazione per locandine, che semplifica notevolmente la navigazione e la ricerca dei contenuti. Gli utenti, inoltre, possono gestire e organizzare le proprie librerie multimediali con facilità direttamente dall’app, creando con estema facilità il proprio centro di intrattenimento.

    Una delle funzionalità più interessanti di AiVideos è quella di consentire di scaricare i video dal NAS sui dispositivi mobili, permettendone la riproduzione offline. Questa opzione è particolarmente utile per chi viaggia o ha una connettività limitata ed elimina la necessità di utilizzare dati delle reti mobili o di dover dipendere dalla disponibilità di una connessione a banda larga.

    Oltre ai dispositivi mobili, AiVideos estende le sue funzionalità al grande schermo grazie alla disponibilità delle versioni per Android TV e tvOS (inclusa Google TV), consentendo di godere dei propri video in alta qualità anche dal divano di casa.

