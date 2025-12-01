Alcatel-Lucent Enterprise presenta il nuovo Access Point WiFi 7 per ambienti critici

Alcatel-Lucent Enterprise, specialista nelle soluzioni di rete e comunicazione sicure che aiutano le aziende a migliorare l’efficienza e la competitività, annuncia oggi il lancio dei nuovi Access Points Wi-Fi 7 (802.11be) rugged da esterno serie Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1570 (AP1571 & AP1572) e Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar AP1561 , progettati per garantire prestazioni, affidabilità e sicurezza di nuova generazione nelle implementazioni più esigenti.

La trasformazione digitale ha accelerato l’uso di dispositivi connessi in ambienti esterni. Dalle telecamere di videosorveglianza, illuminazione intelligente e sensori IoT, fino alle applicazioni di realtà aumentata/virtuale e sistemi di trasporto, una connettività wireless per ambienti esterni affidabile e performante è diventata fondamentale per molte industrie. I nuovi access point outdoor combinano le prestazioni del Wi-Fi 7 con la robustezza industriale, offrendo copertura e capacità costanti anche in condizioni difficili come luce solare diretta, variazioni termiche, umidità, polvere o sovratensioni elettriche.

OmniAccess Stell AP1561 è un access point outdoor entry level, che integra 3 radio: triple-band a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Con una capacità fino a 9,3 Gbps, l’AP1561 garantisce una connettività senza interruzioni, mentre la porta uplink Ethernet multi-gig da 2,5 G migliora le prestazioni della rete cablata. Questo access point è progettato per un’implementazione outdoor semplice ed economicamente conveniente.

OmniAccess Stellar AP1570, l’access point outdoor di fasica media, integra cinque radio: triple-band su 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, una radio dedicata per il monitoraggio continuo e radio Bluetooth e Zigbee integrate per supportare servizi IoT e basati sulla localizzazione. Con una capacità fino a 9,3 Gbps di throughput e una porta uplink Ethernet multi-gig 10GE, elimina i colli di bottiglia del traffico cablato e garantisce connettività fluida in ambienti ad alta densità o ad alto consumo di banda. Questo access point è progettato per implementazioni outdoor scalabili e complesse.

Progettati per garantire la massima affidabilità a livello industriale, la serie Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar AP1570 e AP1561 presentano un design esterno con certificazione IP67, in grado di resistere a condizioni climatiche estreme e a un ampio intervallo di temperature. Dispongono inoltre di protezione integrata contro le sovratensioni.

Gli AP1570 e AP1561 completano il portafoglio Wi-FI 7 indoor di ALE insieme agli Alcatel-Lucent OmniAccess®Stellar AP1511 and AP1521. L’intera serie includerà nuovi access point progettati per soddisfare tutte le esigenze di connettività dei clienti — sia in ambienti interni che esterni, e per realtà che spaziano dalle piccole e medie imprese fino a implementazioni di grandi dimensioni e complessità. Basati su un’architettura di controllo distribuita, questi access point di nuova generazione eliminano la necessità di un controller centrale, riducendo così il costo totale di proprietà (TCO). Inoltre, offrono una sicurezza potenziata grazie al supporto di WPA3 e alla crittografia MACsec opzionale, garantendo al tempo stesso maggiore flessibilità e scalabilità.

“l nostri nuovi access point Wi-Fi 7 di tipo industriale, offrono lo stesso livello ottimale di connettività dei nostri prodotti Wi-Fi 7 tradizionali, ma con funzionalità aggiuntive che lo rendono più robusto e sicuro, in grado di affrontare tutte le sfide tipiche degli ambienti critici esterni. Siamo orgogliosi di ampliare la nostra gamma di soluzioni di connettività per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti nei diversi settori” afferma Jorge Arasanz, Product Line Manager, OmniAccess Stellar di Alcatel-Lucent Enterprise.

Gli Access Point Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar e la famiglia di switch Alcatel-Lucent OmniSwitch possono essere gestiti e monitorati tramite l’Alcatel-Lucent OmniVista Network Management, una piattaforma unificata di gestione della rete basata sull’intelligenza artificiale, disponibile on-premise e in cloud, che semplifica il processo di onboarding di utenti e dispositivi IoT e ottimizza l’automazione delle operazioni di rete attraverso analisi e approfondimenti dettagliati.