I processori AMD Ryzen PRO 7040 ampliano l’offerta Lenovo

Lenovo amplia il portfolio di workstation mobile ThinkPad e presenta i nuovi ThinkPad P16v, P16s Gen 2 e P14s Gen 4. Alimentati dai processori AMD Ryzen PRO 7040 Series Mobile con grafica professionale NVIDIA RTX opzionale, le nuove workstation portatili si aggiungono a quelle annunciate a maggio 2023, offrendo ai clienti un’ampia scelta di soluzioni PC per workstation mobile. Le novità della serie ThinkPad P, che coprono differenti fasce di prezzo, si distinguono per prestazioni rivoluzionarie, design di alto livello e capacità di gestire flussi di lavoro impegnativi, includendo il supporto di Windows 11 e di diverse versioni di Linux. In alcuni modelli selezionati, l’inserimento di processori avanzati ed efficienti dotati di tecnologie AMD PRO e Ryzen™ AI aprono un’ampia gamma di feature avanzate basate sull’IA che consentono una maggiore funzionalità delle workstation mobile ThinkPad.

I nuovi modelli includono:

ThinkPad P16v : workstation potente per i creator che richiedono maggiore potenza per gestire facilmente grandi carichi di lavoro e attività multitasking. È dotata di processori AMD Ryzen 9 PRO 7040 HS Series Mobile, GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Generation per workstation mobile e un doppio deflusso termico che massimizza il raffreddamento. Offre inoltre una gamma di opzioni di visualizzazione, tra cui un pannello IPS super luminoso da 800nit con luce blu ridotta, e le più recenti funzionalità di sicurezza chip-to-cloud per proteggere i dati preziosi e l’identità durante i continui spostamenti.

: workstation potente per i creator che richiedono maggiore potenza per gestire facilmente grandi carichi di lavoro e attività multitasking. È dotata di processori AMD Ryzen 9 PRO 7040 HS Series Mobile, GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Generation per workstation mobile e un doppio deflusso termico che massimizza il raffreddamento. Offre inoltre una gamma di opzioni di visualizzazione, tra cui un pannello IPS super luminoso da 800nit con luce blu ridotta, e le più recenti funzionalità di sicurezza chip-to-cloud per proteggere i dati preziosi e l’identità durante i continui spostamenti. ThinkPad P14s Gen 4 e P16s Gen 2: workstation mobile per professionisti, insegnanti e studenti che desiderano un mix ideale di prestazioni e potenza a un prezzo conveniente, senza rinunciare a sicurezza o durata della batteria. Sono disponibili nei colori Black o Storm Grey e sono alimentati di processori AMD Ryzen 7 PRO 7040 Series Mobile con GPU AMD Radeon™ 700M Series integrata. Sono inoltre disponibili diverse opzioni di display, tra cui display OLED a bassa luminosità blu, una fotocamera opzionale da 5MP e una serie di opzioni di batteria per supportare i lavoratori ibridi.

Lenovo offre inoltre un portfolio completo di servizi per supportare e salvaguardare l’investimento nelle workstation, tra cui il modello TruScale Device as a Service (DaaS) di Lenovo, servizio di aggiornamento ed estensione della garanzia, e il Lenovo Premier Support Plus che offre accesso diretto ai migliori tecnici Lenovo.

“Le workstation mobile offrono esperienze di computing innovative necessarie per la progettazione, la simulazione e la creazione di contenuti. Siamo entusiasti di fornire a Lenovo gli ultimi processori AMD Ryzen PRO 7040 Series Mobile con il primo motore IA integrato al mondo su un processore Windows x864. Le workstation mobile ThinkPad alimentate da AMD supporteranno gli utenti a massimizzare la loro produttività, contribuendo a trasformare il futuro del lavoro con Ryzen AI”, ha dichiarato Matthew Unangst, senior director, Commercial Client and Workstation, AMD.