AMD introduce la serie Threadripper PRO 5000 WX nei mercati SI e DIY

I processori Threadripper PRO 5000 WX-Series di AMD saranno disponibili per i principali system integrator di tutto il mondo a partire da luglio 2022. I processori sono inoltre in arrivo sul mercato DIY nel corso dell’anno.

Per supportare al meglio la comunità dei creatori di contenuti e professionisti che utilizzano workstastion, a partire dai processori Threadripper PRO 5000 WX, la piattaforma Threadripper utilizzerà un’unica “infrastruttura comune”. Ci sarà un unico chipset e socket per CPU e ogni processore utilizzerà il silicio AMD Ryzen Threadripper PRO con 128 corsie PCIe Gen 4 e supporto RDIMM a 8 canali. Alcune motherboard WRX80 di partner ODM selezionati supporteranno l’overclocking della memoria e della CPU per gli utenti che desiderano spingere al massimo le prestazioni della propria workstation.

Infine, la serie Threadripper PRO 5000 WX utilizzerà il chipset WRX80 e i clienti che dispongono di una scheda madre basata su WRX80 potranno passare ai processori Threadripper PRO 5000 WX-Series con un aggiornamento del BIOS.