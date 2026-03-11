AOC 16T20E2: produttività portatile con connettività versatile e precisione IPS

Lo specialista di display AOC presenta AOC 16T20E2, un monitor portatile compatto e leggero progettato per professionisti, nomadi digitali e lavoratori ibridi che richiedono nitidezza visiva e connettività flessibile ovunque lavorino. Dotato di un pannello IPS Full HD da 15,6” (39,6 cm) con ampi angoli di visione di 178°/178° e un rapporto di contrasto di 1000:1, il 16T20E2 offre immagini nitide e colori vividi in un design elegante e ultra-portatile.

Ultra-sottile, ultra-leggero, ultra-portatile

Con uno spessore di soli 9 mm e un peso di circa 1 kg senza la cover magnetica, AOC 16T20E2 è uno dei monitor portatili più sottili e leggeri sul mercato. Si inserisce facilmente in qualsiasi zaino, borsa per laptop o bagaglio a mano, rendendolo il compagno ideale per chi ha bisogno di un secondo schermo affidabile durante viaggi di lavoro, negli spazi di co-working, in hotel o durante presentazioni ai clienti. La superficie del display è dotata di durezza 3H per una maggiore resistenza ai graffi, garantendo durabilità anche in mobilità.

Connettività versatile per ogni dispositivo

Il 16T20E2 offre diverse opzioni di connessione per adattarsi a un’ampia gamma di dispositivi e configurazioni. La porta USB-C con DisplayPort Alt Mode consente una soluzione a cavo singolo, trasmettendo sia il segnale video sia l’alimentazione al monitor per un’esperienza ordinata e senza ingombri. Per una compatibilità ancora più ampia, la porta Mini HDMI garantisce una trasmissione video stabile da laptop, desktop, console di gioco e altre sorgenti HDMI. Un’uscita per cuffie completa le opzioni di connettività, ideale per l’ascolto privato durante il lavoro o l’intrattenimento.

Progettato per un utilizzo confortevole e prolungato

Il pannello IPS da 15,6” offre una risoluzione Full HD (1920×1080) con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un tempo di risposta fino a 4 ms GtG, garantendo prestazioni fluide e affidabili per attività di produttività, streaming e presentazioni. Il rapporto di contrasto di 1000:1 assicura una chiara distinzione tra contenuti chiari e scuri, mentre gli ampi angoli di visione di 178°/178° mantengono una resa cromatica uniforme anche quando osservato lateralmente, ideale per il lavoro collaborativo o per presentazioni a piccoli gruppi.

Il comfort visivo è garantito dalla tecnologia Flicker-Free di AOC, che utilizza il controllo della retroilluminazione DC per eliminare lo sfarfallio dello schermo, e dalla modalità LowBlue, che riduce l’emissione di luce blu potenzialmente dannosa. Entrambe le funzionalità contribuiscono a minimizzare l’affaticamento visivo durante sessioni di lavoro prolungate.

Cover magnetica con supporto regolabile

La cover magnetica inclusa protegge il display durante il trasporto e funge anche da supporto regolabile, offrendo diverse angolazioni di visualizzazione per un utilizzo confortevole in vari ambienti di lavoro. Questa pratica soluzione due-in-uno elimina la necessità di un supporto o di una custodia separati, migliorando ulteriormente la portabilità del 16T20E2.

Tutto incluso nella confezione

L’AOC 16T20E2 include un cavo USB-C–USB-C, un cavo USB-C–USB-A e un cavo Mini HDMI–HDMI (tutti da 1,5 m), oltre alla cover magnetica, garantendo agli utenti la possibilità di collegarsi praticamente a qualsiasi dispositivo fin da subito, direttamente dalla confezione.

L’AOC 16T20E2 sarà disponibile a partire da Marzo 2026, ad un prezzo consigliato di 99,00 €.