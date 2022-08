AOC: la serie V5 si arricchisce di nuovi monitor dotati di connettività USB-C e webcam

AOC, azienda specializzata nei display, annuncia tre nuovi monitor multifunzionali della serie V5 pensati per coloro che lavorano in smartworking e agli studenti, giusto in tempo per il prossimo anno scolastico. Tre novità in tre dimensioni (24″/60,4 cm 24V5CW, 27″/68,6 cm Q27V5CW e 34″/86,4 cm ultrawide CU34V5CW) caratterizzati da webcam integrate da 2 MP con supporto Windows Hello per un facile login e una maggiore sicurezza, che li rende ideali per videoconferenze e riunioni. I monitor della serie V5, senza bordi su 3 lati, sono sottili e dotati di un versatile connettore USB-C con Power Delivery da 65W per ricaricare e alimentare i propri laptop o tablet con un unico cavo mentre sono collegati allo schermo.

Design contemporaneo

A differenza dei monitor ingombranti e noiosi, il design della serie V5 è leggero e contemporaneo, perfetto per le scrivanie moderne e gli studi di casa. Caratterizzati da un design senza bordi su tre lati, con una sottile cornice nella parte inferiore, una base sottile (12,1 mm) e un supporto ergonomico regolabile in altezza, i monitor della serie V5 si adattano all’arredamento elegante e moderno degli spazi abitativi.

Versatile su più livelli

I nuovi modelli V5CW si distinguono dal resto della serie V5 per la loro webcam da 2 MP e il supporto di Windows Hello. È evidente che al giorno d’oggi la webcam è diventata un elemento essenziale sia nel mondo del lavoro che nella scuola: in qualche modo le videoconferenze e la didattica a distanza sono destinate a restare. I V5CW risolvono questa esigenza in modo ottimale offrendo anche più di quanto ci si possa aspettare da una semplice webcam. Grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale Windows Hello, gli utenti Windows possono infatti accedere alle loro sessioni semplicemente guardando la webcam, senza inserire alcuna password, migliorando così la sicurezza del sistema e la sua fruibilità.

Non solo le webcam sono necessarie, ma sono diventate anche fondamentali per chi lavora in modo flessibile e nel mondo della scuola. È sempre più comune, infatti, lavorare su un computer portatile in ufficio o all’università per almeno qualche giorno a settimana, e negli altri giorni lavorare da casa. In questo caso, l’hub integrato USB 3.2 a 4 porte e la connettività USB-C della serie V5 consentono di avere una continuità tra l’ufficio e la casa in un’unica semplice mossa: basterà collegare il laptop con un unico cavo USB-C. Il laptop verrà così alimentato e caricato (fino a 65 W) e lo schermo potrà essere esteso o riflesso sul monitor così da permettere al laptop di accedere ai dispositivi dall’hub USB del monitor. Grazie alla versatilità della connessione USB-C, con la serie V5 è facile creare una propria postazione minimal e priva di ingombri.

Immagini di qualità, da 24″ a 34″

Il modello ultrawide CU34V5CW da 34″ offre una visione più ampia grazie al pannello VA curvo, la cui curvatura di 1500R migliora la visibilità nei bordi aumentando l’immersione nei giochi e nei film. La risoluzione nitida e dettagliata del UWQHD (3440×1440 pixel) permette di sfruttare la maggior parte dello spazio orizzontale, consentendo di visualizzare anche 3-4 finestre affiancate.

Il modello CU34V5CW è un ottimo tuttofare sia per il lavoro che il tempo libero. Rispetto ai modelli da 16:9, offre migliori soluzioni multifunzionali per il lavoro mostrando per esempio più applicazioni contemporaneamente, ma il suo punto forte è evidente quando si tratta di intrattenimento. Con un rapporto di contrasto profondo e ricco di 3000:1 e un rapporto d’aspetto cinematografico di 21:9, guardare film su questo modello è un piacere. La sua frequenza di aggiornamento di 100 Hz, con il supporto AMD FreeSync e i bassi tempi di risposta (1 ms MPRT, 4 ms GtG) dimostrano che il CU34V5CW è adatto anche al gaming. Inoltre, il CU34V5CW supporta le modalità Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP) per visualizzare due sorgenti contemporaneamente.

Nel formato 27″, il Q27V5CW è dotato di un pannello IPS con risoluzione QHD (2560×1440), una densità di pixel ideale per questo formato. La frequenza di aggiornamento di 75 Hz migliora la chiarezza dei movimenti rispetto ai più comuni modelli a 60 Hz, mentre gli ampi angoli di visione (178°/178°) e l’accuratezza dei colori (126% sRGB, 105% AdobeRGB, 98% DCI-P3) non sono compromessi grazie alla tecnologia IPS.

Per le scrivanie più piccole, il più adatto è il 24V5CW da 24″. Offre infatti tutte le funzionalità degli altri monitor più grandi della gamma ma in un formato più piccolo, da 24″: è dotato di un pannello IPS per colori ricchi e precisi, risoluzione FHD (1920×1080) e frequenza di aggiornamento di 75 Hz. Essendo il più economico della gamma, il modello 24V5CW è un’ottima alternativa ai display per computer portatili. È anche un’ottima idea regalo per amici e parenti!

Tutti e tre i modelli sono dotati di supporti ergonomici e regolabili in altezza, inclinazione e rotazione così come nell’orientamento (90° verticale) per i modelli da 24″ e 27″ per potersi adattare alle esigenze di tutti. L’opzione VESA, possibile in tutti e tre i modelli, offre una maggiore versatilità in situazioni con più monitor. Tutti e tre i modelli sono dotati di un hub USB 3.2 a 4 porte che garantisce un’elevata velocità ai dispositivi collegati, come le unità USB, o porte USB aggiuntive per collegare altre periferiche come tastiera e mouse. Dotati di 2 altoparlanti da 5 W, tutti e tre i modelli possono essere utilizzati fin da subito per ogni videoconferenza.

I modelli AOC 24V5CW, Q27V5CW e CU34V5CW saranno disponibili a partire da agosto 2022 ai prezzi indicati di seguito:

24V5CW: € 319

Q27V5CW: € 429

CU34V5CW: € 609