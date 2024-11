Archiviazione Blob di Azure: più resilienza con Rubrik

Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, annuncia una nuova soluzione di resilienza informatica per Archiviazione Blob di Microsoft Azure, che assicura maggiore visibilità sui dati cloud, aumentando agilità e resilienza aziendale. La crescente dipendenza delle aziende dal cloud dà infatti luogo a un rischio intrinseco di vulnerabilità dei dati sensibili.

Archiviazione Blob di Microsoft Azure offre uno storage a oggetti sicuro per carichi di lavoro cloud-native, archivi, data lake, computing ad alte prestazioni e machine learning. Ottimizzato per l’archiviazione di enormi quantità di dati non strutturati, le organizzazioni di tutti i settori lo utilizzano come storage critico per informazioni aziendali sensibili, dati personali, record di compliance e quelli che alimentano i modelli di training dell’intelligenza artificiale (AI).

Caratteristiche di Archiviazione Blob di Azure

Questi alcuni tra i principali vantaggi dei nuovi servizi:

Individuare, classificare e fornire un contesto autonomo su tutti i dati di Archiviazione Blob di Azure

senza che quelli di origine lascino l’ambiente del cliente.

Valutare la protezione dei dati sensibili rispetto ai criteri di sicurezza e ai requisiti aziendali.

Monitorare costantemente i dati sensibili all’interno di Archiviazione Blob di Azure per rilevare le attività rischiose degli utenti e segnalare tempestivamente le minacce emergenti.

Identificare e correggere i dati ridondanti di Microsoft Azure Blob per ridurre i costi del cloud.

Supportare l’archiviazione dei dati di backup nei livelli Cool e Cold di Archiviazione Blob di Azure per ridurre il costo totale di proprietà.

Recuperare rapidamente la copia pulita più recente utilizzando una serie di modelli di ripristino, tra cui a livello di oggetto e di intero contenitore.

La collaborazione tra Rubrik e Microsoft

Questo annuncio conferma ulteriormente la solidità della partnership tra Rubrik e Microsoft volta ad aiutare i clienti a rafforzare ulteriormente la loro resilienza informatica. Le integrazioni più recenti includono la gestione completa di Microsoft 365 con l’espansione dell’offerta Microsoft 365 Backup, nonché Rubrik Security Cloud con Microsoft Sentinel e Azure OpenAI Service. Nel 2023, Rubrik è diventato membro del Microsoft Content AI Partner Program dopo aver aderito alla Microsoft Intelligent Security Association (MISA) e aver presentato un’integrazione con Microsoft Sentinel. Inoltre, nel 2024 Rubrik è stata nominata Microsoft Healthcare Partner of the Year.

Dichiarazioni

“Nel settore delle costruzioni, Simpson Strong-Tie offre innovazione e un servizio di alto livello”, ha dichiarato John Meng, Vicepresidente dell’infrastruttura IT e delle operazioni di Simpson Strong-Tie. “Le interruzioni dell’attività possono avere ripercussioni sia sui dipendenti che sui clienti, nonché sulla nostra capacità di fornire un servizio di qualità. Sfruttando le soluzioni di Rubrik, compresa la protezione di Archiviazione Blob di Microsoft Azure, possiamo garantire la salvaguardia completa dei dati, la conformità e la resilienza informatica, permettendoci di proteggere le informazioni sensibili e garantire la tranquillità a dipendenti e clienti, certi che i loro dati sono al sicuro”.

“I Rubrik Zero Labs hanno recentemente rilevato che il 70% di tutti i dati osservati da Rubrik in ambiente cloud è costituito da object storage, potenzialmente caratterizzato da una copertura di sicurezza molto inferiore rispetto a quelli archiviati in ambienti on premise e SaaS”, ha commentato Anneka Gupta, Chief Product Officer di Rubrik. “Ancora più sconvolgente è il fatto che, secondo le stime, quasi il 90% dei dati è costituito da file di testo o semi-strutturati, tipologie che possono variare in termini di leggibilità automatica o di copertura da parte di tecnologie e servizi di sicurezza importanti. Parliamo di una doppia vulnerabilità”.

“L’aumento nell’uso dell’AI generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni sta producendo un’esplosione di dati che devono essere protetti”, aggiunge Aung Oo, General Manager di Microsoft Azure Storage. “La protezione di questo torrente di dati critici AI su scala, in archivi di oggetti nel cloud come Archiviazione Blob di Azure, richiede una soluzione di resilienza informatica appositamente progettata, che Rubrik è in grado di offrire”.