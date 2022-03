Arlo: soluzioni che i papà più tech non vedranno l’ora di provare

La festa del papà è ormai alle porte! Arlo, parte di Verisure, ha pensato alla guida regali perfetta per sorprendere tutti i papà appassionati di tech e gadget per la casa. Una selezione di prodotti smart e funzionali per prendersi cura dei luoghi e delle persone che si amano di più.

Arlo Pro 4 Arlo Pro 4 è una videocamera 100% senza fili con funzionalità smart e potente risoluzione video 2K HDR, altoparlante e microfono integrati. Ad Arlo Pro 4 non sfuggirà nulla – persone, animali, veicoli e pacchi: con una notifica sullo smartphone al rilevamento di un qualsiasi movimento, si viene aggiornati in tempo reale su cosa succede nelle vicinanze della propria casa per una protezione a 360°! Prezzo al pubblico 249,99€ Plus! Gli utenti possono inoltre affidarsi ai piani di servizio Arlo Secure e Arlo Secure Plus, che includono le funzioni di Arlo SMART e di monitoraggio della casa basate sull’intelligenza artificiale.

Essential Indoor Camera Consigliata dagli esperti di sicurezza, la nuova videocamera per interni si collega all’alimentazione di rete per una protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e si collega direttamente al Wi-Fi per una semplice configurazione. Il design compatto, il supporto flessibile e la piastra di montaggio consentono inoltre di installare facilmente il dispositivo. Prezzo al pubblico: 129,00€ Plus! Gli utenti possono inoltre affidarsi ai piani di servizio Arlo Secure e Arlo Secure Plus, che includono le funzioni di Arlo SMART e di monitoraggio della casa basate sull’intelligenza artificiale.