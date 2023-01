ASUS Republic of Gamers presenta Maxed Out al CES 202

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato un’ampia gamma di prodotti esclusivi indirizzati a offrire massime prestazioni in occasione dell’evento di lancio virtuale For those Who Dare: Maxed Out al CES 2023. Durante l’evento, ROG ha presentato diverse anteprime, inclusi monitor straordinariamente reattivi e dalle immagini sorprendenti, notebook potenti con processori e grafica di più recente generazione, router più veloci che mai e un’ampia varietà di periferiche per completare le configurazioni gaming più evolute. Questa vasta gamma di innovazioni include: i monitor gaming ROG Swift Pro PG248QP e ROG Swift OLED PG27AQDM;

la tastiera gaming ROG Azoth; il controller per PC ROG Raikiri Pro; la sedia gaming ROG Destrier Ergo; il desktop gaming ROG G22CH e molto altro.

Quest’anno ancora di più, ROG sta facendo evolvere la gamma gaming per elevare le prestazioni oltre i limiti. Le novità presentate durante l’evento includono i notebook gaming della serie Strix Scar e Strix G, nelle versioni da 16, 17 e 18 pollici. Queste potenti “centrali” per il gaming ospitano processori fino agli AMD Ryzen™ 9 Zen 4 e Intel® Core™ di 13a generazione, dando sfogo come mai alla potenza per massimizzare le prestazioni. A cui si aggiungono le GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX™ serie 40, che operano insieme a uno switch MUX e NVIDIA Advanced Optimus per garantire performance mai viste prima su un notebook.

Inoltre, ROG ha introdotto il nuovo Zephyrus M16 (GU604), con display ROG Nebula HDR e AniMe Matrix™, nonché Zephyrus G16 (GU603) e Zephyrus G14 (GA402): tutti capaci di restituire prestazioni al massimo e di offrire ai giocatori il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno.

Per quanto riguarda la versatilità, ROG ha aggiornato ROG Flow X16 (GV601), Flow X13 (GC33) e Flow Z13 (GZ301), tutti compatibili con la GPU esterna ROG XG Mobile per ottenere una maggiore “potenza di fuoco”. Questi nuovi notebook super versatili e straordinari sono disponibili in un formato ultracompatto, progettato per adattarsi alle esigenze e offrire la migliore combinazione di prestazioni e portabilità.

Durante lo show, ROG ha anche rivelato cosa riserva il futuro ai gamer, con ROG Swift Pro PG248QP, il primo monitor gaming a 540Hz: il più veloce al mondo, il monitor che ridefinisce cosa intendere per un’esperienza di gioco davvero fluida. A destare vero stupore il nuovo ROG Swift OLED PG27AQDM, primo display gaming ROG OLED da 27 pollici e 1440p con frequenza di aggiornamento superveloce di 240 Hz e tempo di risposta di soli 0,03 ms, per immagini straordinarie brillanti e reattive grazie al pannello dalla resa pressoché istantanea.

Inoltre, ROG ha presentato il primo router gaming Wi-Fi 7 quad-band al mondo, il ROG Rapture GT-BE98, con velocità fino a 25.000 Mbps, ovvero il 160% più veloce rispetto alla generazione precedente, con picchi di dati superiori del 20%. ROG ha anche introdotto la nuova ROG Azoth, una tastiera gaming al 75% con funzionalità premium per gli amanti delle tastiere custom e quanti vogliono personalizzare anche più a fondo il proprio equipaggiamento. Quest’anno, inoltre, ROG e Aim Lab, trainer di milioni di giocatori di FPS in tutto il mondo, si sono uniti per creare nuove periferiche in grado di elevare sempre più il livello della competizione nell’eSport. In questo ambito si segnalano ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e ROG Hone Ace Aim Lab Edition, rispettivamente gaming mouse e gaming mousepad nati da questa inedita collaborazione. A questi gaming gear si aggiungono anche il controller per PC ROG Raikiri Pro, con opzioni illimitate di personalizzazione, oltre alla versatile sedia gaming ROG Destrier Ergo.

Per i visitatori in presenza a Las Vegas, i prodotti presentati sul palco durante l’evento di lancio virtuale ROG, insieme con i prodotti annunciati durante l’ evento virtuale ASUS CES e molto altro ancora, saranno tutti disponibili per un’esclusiva esperienza live al The Venetian Expo, Meeting Room #3002, il 4 gennaio 2023, dalle 10:00 alle 18:00 e il 5-7 gennaio, dalle 09:00 alle 18:00.

POTENTI LAPTOP AL MASSIMO DELLE POSSIBILITÀ

ROG Strix SCAR e Strix G; nuovo ROG Strix SCAR 18 (G834): superare tutti i limiti

Il nuovo ROG Strix SCAR 18 (G834) è stato progettato pensando agli appassionati di eSport. È un concentrato di potenza gaming, che trasporta le performance e il comfort di un PC desktop in un laptop costruito con componenti di alto livello che aiutano i gamer a essere al centro dell’azione con prestazioni al massimo. Sorprendentemente, è il primo laptop ROG in assoluto dotato di un display Nebula da 18 pollici, con specifiche QHD fino a 240 Hz.

ROG Strix SCAR è disponibile anche nei modelli da 16 o 17 pollici. I modelli da 16 e 18 pollici sono dotati di processori fino all’Intel Core i9-13980HX di 13a generazione con 24 core e 32 thread. ROG Strix SCAR 17 è dotato di un processore AMD Ryzen 9 Zen 4 mentre ROG Strix SCAR 16 offre un’incredibile portabilità con un display HDR Nebula Mini LED QHD 240 Hz da 16 pollici, per immagini straordinarie.

Tutti i modelli Strix sono dotati di una GPU per laptop fino alla NVIDIA GeForce RTX serie 40 con Advanced Optimus e sono progettati per gaming ad alto refresh. I gamer possono sperimentare un’incredibile efficienza e prestazioni al massimo grazie all’utilizzo di soluzioni estreme come il metallo liquido Conductonaut applicato sopra alla CPU, insieme con la tecnologia Tri-Fan, le prese d’aria a tutto tondo sul case e il raffreddamento intelligente per garantire le migliori prestazioni anche con carichi di lavoro pesanti.

E c’è di più. Tutti i modelli Strix sono dotati di surround virtuale Dolby Atmos® per godere di uno scenario sonoro cristallino nel pieno della battaglia. La cancellazione del rumore AI a due vie filtra il rumore di fondo sia per le comunicazioni in entrata sia per quelle in uscita, in modo che la voce di tutti arrivi forte e chiara. Inoltre, i modelli Strix sono dotati di una batteria da 64 Wh o 90 Wh, oltre a una ricarica Type-C® da 100 W per l’utilizzo in mobilità. La connettività WiFi 6E e la porta Ethernet forniscono una rete all’avanguardia per un ritardo minimo su reti cablate e wireless compatibili. Tutti i display sono dotati di Dolby Vision® HDR e NVIDIA G-SYNC® per una straordinaria qualità delle immagini prive di artefatti e incongruenze grafiche. Il rapido tempo di risposta assicura movimenti nitidi e fluidi in modo che i giocatori possano prendere decisioni e attuare mosse perfette al pixel anche durante frenetici scontri a fuoco. Inoltre, i layout di tastiera spaziosi rendono il gioco più confortevole. L’illuminazione RGB per ciascun tasto compatibile con Aura Sync sulla tastiera e sulla barra luminosa, così come gli armor cap personalizzabili, assicurano ai gamer la possibilità di sfoggiare il proprio stile personale.

Serie ROG Zephyrus: trascendi la realtà

ROG Zephyrus G14 è un imponente notebook gaming da 14 pollici dotato di un vibrante display ROG Nebula HDR Mini LED QHD 165 Hz Pantone® Validated con un eccezionale formato 16:10. Ci sono altre opzioni del display, che includono le versioni QHD 165 Hz o FHD 144 Hz. Il surriscaldamento non è un problema con il sistema di raffreddamento progettato con precisione: c’è una camera di vapore che copre la CPU e la GPU, un composto termico di metallo liquido sulla CPU, oltre a due ventole Arc Flow a 84 lame. La batteria da 76 Wh consente ai gamer di rimanere attivi ovunque si trovino.

Tutti i modelli Zephyrus sono dotati di altoparlanti Dolby Atmos, un array di microfoni 3D con cancellazione del rumore AI a due vie per una comunicazione vocale chiara e cristallina. Il G14 e l’M16 sono dotati di una videocamera IR FHD e il G16 è dotato di una videocamera IR HD 720P. Tutti i modelli possono contare sul supporto di Windows Hello. I display sono Pantone Validated e hanno la certificazione Dolby Vision. I modelli Zephyrus vantano una cerniera ErgoLift a 180° per garantire il comfort. Non manca un’ampia gamma di opzioni di connettività, che include una porta USB Type-C da 100 W con DisplayPort™ 1.4, supporto per la ricarica PD e WiFi 6E.

ROG Zephyrus G16 è fornito con un processore fino all’Intel Core i9-13900H di 13a generazione e una GPU per laptop fino a NVIDIA GeForce RTX serie 40 con un TGP massimo di 120 W, switch MUX e NVIDIA Advanced Optimus. Il ROG Zephyrus G14 dispone di una CPU fino a AMD Ryzen 9 Zen 4 e fino a una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40 con un TGP massimo da 125 W, MUX Switch e NVIDIA Advanced Optimus. Il ROG Zephyrus M16 è disponibile fino al processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione e fino a una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40 con un TGP massimo di 145 W, switch MUX e NVIDIA Advanced Optimus. Il G16 e l’M16 sono entrambi dotati di Thunderbolt™ 4. L’M16 e il G14 sono entrambi dotati del display AniMe Matrix personalizzabile per esibire la personalità dell’utente.

ROG Zephyrus G16 è dotato di un display ROG Nebula con un rapporto schermo-corpo del 94% e proporzioni estese 16:10, oltre a una batteria da 90 Wh e HDMI® 2.1. Il ROG Zephyrus M16 integra display QHD Mini LED 240 Hz, ROG Nebula HDR da 3 ms con G-SYNC e un rapporto schermo-corpo del 92% e proporzioni 16:10. Ha anche la tecnologia ROG Intelligent Cooling™ Tri-fan con un dissipatore di calore a tutta larghezza, oltre a una grande batteria da 90 Wh a ricarica rapida con Power Delivery 3.0.

ROG Flow X13 (GV302) e ROG XG Mobile (GC33): Costruito per adattarsi. Ultra compatto.

ROG Flow X13 è equipaggiato con CPU fino ad AMD Ryzen 9 Zen 4 e fino a una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40. Ha un design convertibile a 360° che può essere configurato in quattro modalità: notebook, tablet, “a tenda” e stand. Per fornire ulteriore “potenza di fuoco” e offrire una postazione di lavoro e gaming simile a quella di un desktop, è disponibile una GPU esterna XG Mobile opzionale con una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40. Il composto di metallo liquido applicato alla CPU e tre prese d’aria dedicate allo smaltimento del calore assicurano prestazioni massime. È inoltre fornito con una batteria da 75 Wh, ricarica rapida USB Type-C da 100 W e un adattatore CA da 130 W. Il case ultracompatto da 13 pollici offre mobilità e portabilità perfette.

ROG Flow X13 vanta la possibilità di scelta tra un display Nebula QHD 165 Hz o un pannello FHD 120 Hz che è Pantone Validated e offre supporto Dolby Vision, touchscreen Corning® Gorilla® Glass DXC resistente ai graffi, G-SYNC e tecnologia Advanced Optimus per immagini straordinarie. Altre caratteristiche includono una fotocamera IR FHD con supporto Windows Hello, una tastiera da 15 pollici di dimensioni standard per una digitazione confortevole, un touchpad ampliato, audio Dolby Atmos di livello premium e cancellazione del rumore AI bidirezionale.

ROG Flow X16 (GV601): ultra versatile. Ultra entusiasmante.

ROG Flow X16 ha un design convertibile a 360° con quattro modalità distinte: notebook, stand, “a tenda” e tablet. Include un robusto supporto touch per la modalità tablet e supporta lo stilo così da prendere appunti e disegnare con precisione. I giocatori possono aspettarsi prestazioni di livello mondiale dal processore fino all’Intel Core i9-13900H fino di 13a generazione, fino alla GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40, fino a 2 TB di storage SSD PCIe 4.0 x4 e fino a 16 GB di memoria DDR5-4800 con due SO-DIMM espandibili.

Splendide immagini provengono da un mini display LED Nebula HDR 1.100 nit con un massimo di 1.024 zone di dimming individuali, risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tempo di risposta di 3 ms e proporzioni estese 16:10. Presenta anche una resa cromatica Pantone Validated, il gamut DCI-P3 al 100%, Dolby Vision HDR e una porta HDMI 2.1 di nuova generazione. C’è anche una porta USB4® Type-C con Thunderbolt 4.

Il nuovissimo sistema Tri-Fan è dotato di ventole Arc Flow. I grandi dissipatori di calore ad alette smussate assicurano la massima superficie di raffreddamento. Inoltre, sulla CPU è utilizzato un composto termico a metallo liquido. Ci sono anche filtri antipolvere per garantire prestazioni costanti e stabilità nel tempo.

ROG Flow Z13 (GZ301): un dispositivo. Gioco infinito.

Il potente tablet gaming ROG Flow Z13 (GZ301) è proposto con un processore fino a Intel Core i9-13900H di 13a generazione e fino a una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40, con supporto G-SYNC e DDS 2.0, il tutto in un display da 13 pollici con telaio che pesa solo 1,1 kg e ha uno spessore di 12 mm. I giocatori possono godere di tutta la potenza gaming di una vera console in mobilità, con diversi angoli di visualizzazione con regolazioni fino a 170°, oltre al supporto per GPU esterne XG Mobile. Supporta anche mouse e tastiera, controller e input di tipo touch.

I gamer possono avere una visuale più chiara con il display Nebula da 13 pollici, proporzioni 16:10 e gamut DCI-P3 al 100% con un pannello QHD a 165 Hz. Il touchscreen è protetto dalla lastra Gorilla Glass DXC resistente ai graffi. C’è la fotocamera IR FHD con supporto Windows Hello. Quando è acceso, lo Z13 rimane sempre fresco perché raffreddato correttamente. Con il suo fattore di forma 2 in 1 progettato per aumentare l’efficienza del flusso d’aria, insieme a una camera di vapore e un sistema di dissipazione del calore con metallo liquido: la somma di questi componenti aumenta la capacità di trasferimento del calore raggiungendo allo stesso tempo un raffreddamento a 0 dB, ossia rimane estremamente silenzioso anche a pieno carico.

Lo stile e la facilità di gioco sono assicurati dalla tastiera RGB full-size staccabile da 15 pollici e l’alimentazione USB-C da un caricabatterie da 130 W o un power bank. Il suono Dolby Atmos di tipo premium si struttura in audio ad alta risoluzione, amplificatore intelligente, cancellazione del rumore AI a due vie e supporto Thunderbolt 4: il tutto per assicurare sonorità perfette per il gaming.

DISPLAY PIÙ VELOCI CHE MAI PER RIVOLUZIONARE IL GAMING

ROG Swift Pro PG248QP: il primo monitor gaming a 540Hz al mondo

ROG Swift Pro PG248QP è in assoluto il monitor gaming più veloce al mondo, il primo a spingersi fino a ben 540Hz. Questo incredibile traguardo prestazionale è stato raggiunto grazie alla nuova tecnologia eSports TN (E-TN), che offre tempi di risposta più rapidi del 60% rispetto ai pannelli TN standard, consentendo frequenze di aggiornamento superveloci e una nitidezza sorprendente. Il nuovo Swift Pro PG248QP presenta un design dello stand rinnovato, con agganci retrattili e bloccati per ridurre al massimo l’ingombro della base e liberare più spazio sulla scrivania, certamente utile ed apprezzato soprattutto dai pro-gamer, ma non solo.

Il monitor che ha una diagonale di 24,1 pollici e risoluzione FHD (1920 x 1080), con una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 540 Hz (OC) è progettato per i pro-gamer professionisti e per offrire un gameplay mai così fluido e coinvolgente. Il supporto G-SYNC include anche l’NVIDIA Reflex Analyzer, che consente di allineare la latenza del sistema end-to-end per offrire la migliore esperienza di gioco. Inoltre, il DAC ESS integrato regala un suono surround e diversi miglioramenti nella resa degli effetti sonori, come sparatorie e passi, per assicurare una latenza audio quasi nulla.

ROG Swift OLED PG27AQDM: il monitor definitivo a 1440p

ROG Swift OLED PG27AQDM è il primo monitor gaming OLED 1440p di ROG. Assicura una frequenza di aggiornamento superveloce di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms vantando anche una luminosità di picco di ben 1.000 nit1 ed integrando un rivestimento antiriflesso con micro-texture per ridurre ogni disturbo sul pannello ed ottenere sempre la migliore esperienza visiva in tutte le condizioni di illuminazione.

Il design termico del sistema di raffreddamento è stato notevolmente migliorato per ridurre ogni rischio di burn-in. Ha un dissipatore di calore personalizzato e un nuovo layout interno per migliorare la trasmissione e dispersione del calore. Il flusso d’aria interno è stato ottimizzato e le prese d’aria, di dimensioni generose, sono più grandi per garantire la migliore dispersione del calore, dissipato in modo più uniforme anche attraverso la parte posteriore del monitor. La temperatura media è così inferiore del 5% rispetto ad altri monitor gaming OLED da 27 pollici. L’ottimizzazione intelligente della tensione garantisce una luminosità uniforme per ciascun pixel, controllando la esatta quantità di tensione applicata a ognuno di loro. ROG ha lavorato a stretto contatto con il produttore del pannello per determinare la correlazione ottimale tra luminosità OLED, livello di tensione e temperatura operativa. Un algoritmo intelligente specificamente codificato per il display ottimizza la tensione in base alle variazioni di temperatura per garantire una luminosità uniforme su tutta la superficie dello schermo.

Il ROG Swift OLED PG27AQDM è dotato anche di Uniform Brightness, che mantiene stabile il livello di illuminazione anche quando le finestre, di solito con sfondi bianchi, cambiano drasticamente dimensione. Inoltre, il nuovo software DisplayWidget Center ne semplifica l’utilizzo mediante l’uso del mouse per modificare le funzioni di sistema e le impostazioni OLED attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva.

ROUTER IMPRESSIONANTI: DA TOP, AL MASSIMO

ROG Rapture GT-BE98: il primo router gaming WiFi 7 quad-band al mondo

ROG Rapture GT-BE98 è il primo router gaming quad-band al mondo a offrire il nuovo standard WiFi 7. Sfruttando tutto il potenziale del WiFi 7 grazie al supporto del canale a 320 MHz nella banda a 6 GHz, offre velocità superiori fino al 160% rispetto alla generazione precedente. Inoltre, grazie alla modulazione 4K QAM può inviare più dati per singola trasmissione: le velocità di picco raggiunte nel trasferimento dei dati sono fino al 20% superiori, offrendo velocità sorprendenti fino a 25.000 Mbps.

Inoltre, due funzioni rivoluzionarie aggiuntive, Multi-Link Operation e Multi-RU Puncturing, consentono a GT-BE98 di assicurare connessioni wireless più efficienti e affidabili. Il funzionamento Multi-Link trasmette simultaneamente su diverse bande e canali per aumentare il throughput del dispositivo, ridurre la latenza e migliorare l’affidabilità. I processi Multi-RU Puncturing invece segmentano l’ampia larghezza di banda del canale in unità più piccole, consentendo di eliminare le interferenze sulla larghezza di banda rimanente e aumentandone l’efficienza complessiva.

I gamer possono godere di velocità di trasferimento dati fino a 10 volte superiori per attività che richiedono larghezza di banda con una porta WAN/LAN da 10 Gbps e due porte LAN da 10 Gbps. Inoltre, per i gamer che vivono in case più grandi, l’esclusivo ASUS RangeBoost Plus migliora la portata del segnale e la complessiva copertura. Da ultimo l’accelerazione di gioco a tre livelli, esclusiva di ROG, assicura esperienze di gioco davvero premium.

ROG E AIM LAB: INSIEME PER ELEVARE IL LIVELLO NELL’ESPORT GAMING

Mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

ROG e Aim Lab, trainer di milioni di giocatori di FPS in tutto il mondo, si sono uniti per creare nuove periferiche in grado di aiutare i gamer a esprimere in pieno il loro potenziale.

Il mouse gaming wireless ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è realizzato per gli atleti di eSport e gli aspiranti professionisti del gaming. Progettato per i giochi FPS competitivi, questo mouse ultraleggero da 54 grammi ha un fattore di forma ambidestro che è stato sviluppato in collaborazione con i professionisti degli eSport di Aim Lab per fornire un supporto ottimale per il palmo e contemporaneamente la necessaria stabilità, in modo da esercitare un controllo migliore attraverso una presa salda. Questo esclusivo crossover ha portato anche a realizzare Aim Lab Settings Optimizer, una funzionalità del software Aim Lab esclusiva per ROG Harpe Ace che aiuta i giocatori ad analizzare e personalizzare le impostazioni del mouse, al fine di renderle ottimali rispetto ai propri punti di forza e alle specifiche performance desiderate.

Il mouse offre inoltre connettività tri-mode con flessibilità senza pari in virtù di USB cablata, RF a bassa latenza da 2,4 GHz e modalità Bluetooth® per associare fino a tre dispositivi. La tecnologia wireless ROG SpeedNova garantisce prestazioni wireless affidabili e a bassa latenza e un’efficienza energetica ottimizzata nella modalità RF a 2,4 GHz. Le impostazioni del mouse utilizzate di frequente

possono essere regolate direttamente premendo diverse combinazioni di pulsanti, rendendo la periferica perfetta anche per le calibrazioni “al volo”. I Micro Switch ROG garantiscono una durata di 70 milioni di clic e un feeling di click preciso e consistente. Il mouse è fornito anche di un esclusivo e pratico set di adesivi antiscivolo che incrementano il grip, assicurando la presa migliore, e aggiungono anche un tocco di eleganza e personalizzazione.

Mousepad gaming ROG Hone Ace Aim Lab Edition

ROG Hone Ace Aim Lab Edition è un tappetino per mouse di tipo gaming caratterizzato da dimensioni generose e progettato per funzionare con l’app Aim Lab X ROG 360 allo scopo di aiutare i gamer a migliorare la precisione del movimento e del posizionamento coerente del mirino nei titoli FPS. L’Hone Ace ha una superficie in tessuto ibrido che offre un attrito ottimale, un nano-rivestimento protettivo idrorepellente, oleorepellente e antipolvere e una morbida base in gomma antiscivolo con la giusta quantità di ammortizzazione per massimizzare il comfort di gioco.

ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e ROG Hone Ace Aim Lab Edition, insieme alla tastiera gaming ROG Falchion Ace 65%, fanno parte della collezione Ace, la nuovissima gamma di prodotti sviluppata da ROG per offrire i migliori gaming gear agli esports players di tutto il mondo ed elevare il livello della competizione.

PERIFERICHE GAMING: NUOVE PROSPETTIVE PER PERFORMANCE SEMPRE AL TOP

ROG Azoth: il gaming incontra la tastiera fai-da-te

ROG Azoth è la nuova tastiera gaming wireless in formato 75%, ricca di funzionalità premium per gli amanti del fai-da-te. I gamer potranno godere di un’esperienza di digitazione senza precedenti grazie al design che integra guarnizioni in silicone nel montaggio, all’ammortizzazione a tre strati, agli switch meccanici ROG NX, hot swappable e pre-lubrificati in fabbrica, agli stabilizzatori ROG, ai copritasti ROG PBT doubleshot2 e un kit completo di lubrificazione degli switch già incluso. ROG Azoth sfoggia anche un display OLED con controlli intuitivi, offre una versatile connettività tri-mode con tecnologia SpeedNova in modalità 2,4 GHz e supporta anche MacOS. I gamer possono utilizzare il Bluetooth per connettersi e passare da un dispositivo all’altro mentre la tecnologia wireless ROG SpeedNova offre fino a oltre 2.000 ore di gioco a bassa latenza in modalità wireless RF a 2,4 GHz3. In alternativa, la tastiera può essere utilizzata anche tramite cavo USB, mentre un doppio paio di piedini di diverse altezze consentono fino a tre differenti gradi di inclinazione della tastiera.

ROG Raikiri Pro: personalizzazione illimitata

ROG Raikiri Pro è Il primo controller tri-mode certificato Xbox® che offre ai gamer la versatilità di connettersi tramite Bluetooth, RF a 2,4 GHz o cavo USB, rendendolo lo strumento perfetto per

giocare su PC, notebook e console Xbox di ultima generazione. ROG Raikiri Pro mette nelle mani dei giocatori tutti i comandi di cui hanno bisogno e ampie opzioni di personalizzazione. I gamer possono personalizzare il Raikiri Pro con immagini, testo o animazioni personalizzate sfruttando il display OLED integrato. Oppure possono usare lo schermo per mostrare lo stato di carica, il microfono disattivato e gli indicatori del profilo. Due tasti nella parte superiore di Raikiri Pro consentono agli utenti di passare da un profilo del controller all’altro durante una partita. Inoltre, i quattro tasti posteriori a sinistra e a destra possono essere programmati per i comandi di gioco come tasti di scelta rapida o per impostare la sensibilità delle leve del joystick. I gamer possono persino regolare le vibrazioni, le zone morte e altre impostazioni tramite l’app Armoury Crate. Inoltre, i blocchi fisici del grilletto consentono ai gamer di impostare la gestione della corsa sia per il grilletto sinistro sia per quello destro. ROG Raikiri Pro integra anche un DAC ESS per regalare un audio coinvolgente e di qualità, oltre a un jack da 3,5 mm per cuffie e un pulsante di disattivazione dell’audio.

ROG Destrier Ergo: ergonomica, adatta per ogni scenario d’uso

La seduta gaming ROG Destrier Ergo è una “culla” completamente nuova e avvolgente, caratterizzata da un’estetica futuristica cyborg e progettata con eccezionali livelli di regolazione per garantire il massimo comfort durante il gaming. Costruita con un robusto telaio in alluminio, rete traspirante e confortevole schiuma PU, la sedia offre supporto e comodità davvero eccezionali. È dotata di supporto per la testa e la zona lombare, con lussuosi braccioli in PU che hanno una speciale modalità di elevazione, specificamente ideata per i giochi mobile. C’è anche un pannello acustico rimovibile che protegge i giocatori dalle distrazioni, per una immersione totale e avvincente.

DESKTOP DA GIOCO COMPATTO CON POTENZA CONCENTRATA

ROG G22CH: piena potenza di fuoco in un piccolo chassis

ROG Strix G22CH presenta un design compatto da 10 litri che consente un’incredibile compatibilità dei componenti senza incidere sull’ingombro complessivo. Questo design ottimizzato per il flusso d’aria può supportare un sistema di raffreddamento ad aria o a liquido, con entrambe le opzioni che si adattano facilmente a questo case compatto. Gli utenti possono giocare e trasmettere in streaming contemporaneamente con sicurezza, grazie all’incredibile potenza del processore Intel Core i9 di 13a generazione e alla più recente GPU NVIDIA RTX. Caratterizzato da un design intuitivo che non richiede attrezzi e manutenzione aggiuntivi, l’aggiornabilità diventa un gioco da ragazzi per tutti i componenti principali. Il tutto nonostante le sue dimensioni ridotte. Il robusto supporto software include Aura Sync, cancellazione del rumore AI a due vie e audio immersivo Dolby Atmos.