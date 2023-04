Alle esigenze di banda larga ci pensa Zyxel

La nuova serie di esigenze di banda largaXGS2220 presentata da per Zyxel Networks aiuta le PMI a supportare le sempre maggiori esigenze di banda larga.

I crescenti requisiti di banda larga e le capacità dei dispositivi più recenti, tra cui gli AP wireless WiFi 6/6E, i laptop, i server e le workstation, stanno mettendo a dura prova le reti di oggi. La serie XGS2220 offre alle PMI, agli hotel, alle scuole, ai system integrator, agli MSP e ai piccoli fornitori di servizi uno switch versatile e ricco di funzionalità che aiuta a stare al passo con i tempi e le nuove necessità.

Design completo per soddisfare ogni necessità

XGS2220 è la serie di switch più versatile di Zyxel, ideale per soddisfare le esigenze professionali di conferenze o streaming video di alta qualità. Comprende sei modelli diversi, con 24 e 48 porte gigabit che offrono connessioni di rete standard, tre modelli PoE per le installazioni che necessitano di grandi quantitativi di energia e un modello esclusivo per l’aggregazione in fibra che consente di effettuare aggiornamenti gigabit per un’ampia gamma di dispositivi su diverse infrastrutture di rete.

Connessione semplice, gestione flessibile

Le aziende possono gestire gli switch della serie XGS2220 sia in modalità stand-alone sia in modalità gestita dal cloud Nebula.

La serie XGS2220 è provvista di una licenza Nebula Pro di un anno che fornisce tecnologia IGMP avanzata, avvisi di analisi di rete e altro ancora, per consentire a rivenditori, MSP e amministratori di rete di sperimentare la semplicità, la scalabilità e la flessibilità della soluzione di rete Nebula di Zyxel.

“La nuova serie XGS2220 offre ai nostri clienti una solida soluzione per soddisfare le crescenti esigenze di banda larga dei dispositivi moderni“, ha commentato Kell Lin, Senior Associate Vice President, Zyxel Networking SBU. “Inoltre, la nostra nuova serie di switch offre una gamma di nuove funzionalità e opzioni di gestione, per rendere il funzionamento il più semplice possibile per l’utente”.

I punti salienti dell’ultima serie XGS2220 di Zyxel: