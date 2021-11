ASUSTOR lancia un bundle per aggiornare facilmente a 2.5 GbE le reti 100 Mbps e Gigabit

ASUSTOR, produttore di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., presenta un nuovo bundle composto dallo switch ASW205T e dall’adattore AS-U2.5G2.

Ideale per aggiornare rapidamente piccole reti 100 Mbps e Gigabit a 2.5 Gigabit Ethernet, garantendo al contempo anche una piena retrocompatibilità, questa soluzione rappresenta la scelta migliore per tutti coloro che non sono ancora pronti ad affrontare i costi e la complessità delle reti Ethernet a 10 GbE, ma che desiderano superare i limiti imposti dalla connettività Gigabit.

Basato sul controller Realtek 2.5GbE, ASW205T è un compatto switch a 5 porte che permette di aggiornare agevolmente le piccole reti locali 100/1000 tramite cavi CAT5e, raddoppiando le prestazioni rispetto alle tradizionali reti Gigabit, mentre AS-U2.5G2 è un compatto adattore da USB-C a 2.5 Gigabit Ethernet, che consente di aumentare fino a 2,5 volte le prestazioni di rete di laptop, Mac, PC e NAS dotati di connettività standard 1GbE.

La disponibilità del bundle Switch’nstor – AS-U2.5G2 è prevista a partire dal mese di dicembre con un prezzo al pubblico di 209,90 Euro IVA compresa.

Principali caratteristiche tecniche Switch’nstor:

• Controller: RTL8731+RTL8221B

• Modalità di gestione: non gestito

• Velocità: 100/1000/2500

• Supporto jumbo frame: 12K

• Standard: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab, (1000BASE-T), IEEE 802.3bz (2.5GBase-T), IEEE 802.3x (controllo di flusso full-duplex)

• Capacità di commutazione totale: 25 Gbps

• Tabella indirizzi MAC: 16K

• Flusso totale: 12,5 Gbps

• Buffer pacchetto: 4.1Mbit • Velocità inoltro pacchetti: 18,6 Mpps

• Funzionalità avanzate: gestione del traffico IEEE 802.3X

• Modalità di trasmissione: Memorizza e inoltra

• Consumo energetico massimo: 10 W

• Raffreddamento: senza ventola

• Dimensioni: 90 x 140 x 28 mm

Principali caratteristiche tecniche AS-U2.5G2:

• Connettività

-USB3.2 Gen1 Type-C + adattatore Type-A

-Connettore RJ-45 100/1000/2500 Mbps

• Sistemi supportati

-ASUSTOR ADM 3.5.1 o superiore

-macOS 10.6 o superiore

• Dimensioni

-195 x 23.4 x 16.4 (mm)

• NAS ASUSTOR supportati

-AS31/32/50/51/61/62/63/64/70/Nimbustor, Lockerstor, Lockerstor Pro