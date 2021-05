Con la rapida trasformazione digitale e il boom dell’esposizione alle minacce, la sicurezza rimane la maggiore preoccupazione per i clienti e la più grande opportunità di fatturato per gli MSP.

È questa la prima evidenza contenuta nel report The Evolving Landscape of the MSP Business presentato da Barracuda in occasione del quarto MSP Day, la giornata annuale lanciata nel 2018 per celebrare il settore dei servizi gestiti e comprendere le trasformazioni in atto e le sfide che questo incontra ogni anno.

Numerose opportunità per gli MSP nell’anno a venire

Il report 2021 dimostra che la richiesta di servizi gestiti è più forte che mai, con molti intervistati che identificano i servizi gestiti come la più grande opportunità commerciale del prossimo anno.

Per cogliere questa opportunità, gli MSP possono identificare le aree in cui concentrare la loro crescita ed espandere le loro offerte. Questo è particolarmente importante per coloro che sono nelle prime fasi del proprio percorso e per coloro che sono stati costretti a seguirne uno specifico a causa della pandemia.

Per l’indagine di quest’anno, Barracuda ha intervistato oltre 400 partner in tutto il mondo. I risultati rivelano che gli MSP si trovano ad affrontare sfide simili quando si tratta di approvvigionamento e di soddisfare le complesse esigenze dei loro clienti.

I dati dello studio indicano anche che la sicurezza rimane la preoccupazione maggiore per i clienti e il driver principale per la ricerca di servizi gestiti.

Principali risultati

Le crescenti preoccupazioni per la sicurezza e l’aumento della forza lavoro remota sono i fattori che guidano la richiesta service provider di terze parti. L’80% degli intervistati ritiene che la sicurezza generale sia un’opportunità di business significativa, ma ben il 90% vede nel lavoro remoto un’opportunità più redditizia.

Molti MSP stanno espandendo il loro portfolio di servizi. Il 59% degli intervistati ha dichiarato di aver ampliato il proprio portfolio di servizi negli ultimi 12 mesi.

La sicurezza è ora il driver principale per i servizi. Quest’anno, le preoccupazioni per la sicurezza sono state l’elemento principale a guidare l’adozione di servizi gestiti da parte delle PMI, seguite dalla crescente complessità dell’IT. Nel 2020, era il contrario.

I servizi per la sicurezza stanno diventando sempre più importanti per gli MSP. Cinque servizi basati sulla sicurezza — sicurezza degli endpoint, sicurezza della posta elettronica, sicurezza della rete, sicurezza dei server e monitoraggio degli endpoint — sono nella top five dei servizi nel 2020: uno in più rispetto al 2020 e quattro in più rispetto al 2019.

L’approccio ibrido è ancora popolare, ma i servizi permettono una maggiore crescita del business. Il 59% degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi che i servizi rappresenteranno il 50% o più del proprio fatturato quest’anno, con il 39% che prevede di generare fino al 50% del business complessivo attraverso i servizi.

La sicurezza faro indiscusso da seguire per la crescita aziendale

La rapida crescita della trasformazione digitale, l’adozione del lavoro remoto e gli attacchi ransomware — tutti elementi scatenati dalla pandemia di COVID-19 e dalla crisi economica dello scorso anno — hanno fatto sì che in questo report la sicurezza sia considerata l’elemento più importante su cui puntare per la crescita aziendale.

Se a ciò si aggiunge la mancanza di competenze e risorse tra i clienti finali e la sempre maggiore probabilità che la forza lavoro non tornerà più alla ‘normalità di un tempo’, è chiaro che gli MSP avranno molte opportunità nel 2021 e oltre. Sarà fondamentale per loro essere proattivi in termini di sicurezza; gli intervistati hanno infatti indicato la proattività come requisito chiave nel passaggio a un modello di servizi security-centric, insieme con la garanzia che i clienti siano completamente protetti grazie alle soluzioni giuste.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Brian Babineau, SVP & General Manager di Barracuda MSP: «Da quando abbiamo creato l’MSP Day e il report Evolving MSP Landscape, abbiamo visto il mercato MSP adattarsi e aumentare le proprie opportunità, elemento che emerge con forza anche quest’anno. La domanda è sostenuta soprattutto da coloro che sono caduti vittime dei cybercriminali con il passaggio al lavoro remoto, e ora tocca agli MSP impegnarsi con questi clienti, offrendo loro le competenze e le conoscenze necessarie e diventando service provider di fiducia».

Come aggiunto da Jason Howells, VP International Sales di Barracuda MSP: «A loro volta, gli MSP necessitano di fornitori affidabili che siano in grado di supportarli e valorizzarli, offrendo loro tutto ciò di cui hanno bisogno per creare i migliori servizi possibili per i clienti».