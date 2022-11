Smart city Avnet Silica a electronica 2022

In occasione di electronica 2022, prevista a Monaco, in Germania, dal 15 al 18 novembre, Avnet Silica, società Avnet, presenterà presso lo spazio “Avnet City” (padiglione C2, Stand 101) una gamma di applicazioni smart city.

Le soluzioni per smart city stanno plasmando gli edifici e le abitazioni del futuro, nell’ottica di rendere le nostre città più intelligenti, più verdi e più sicure.

electronica 2022 è per Avnet Silica l’occasione per presentare una varietà di casi applicativi legati, per esempio, alla ricarica dei veicoli elettrici, al monitoraggio della qualità dell’aria, al controllo dei rifiuti, alle reti intelligenti, alla gestione dell’energia, alla mobilità elettrica e all’analisi dei veicoli e del traffico.

Sei le stazioni dimostrative virtuali dove conoscere da vicino le tecnologie che stanno orientando il processo di cambiamento e innovazione nelle città del futuro, tra cui Intelligenza Artificiale e Machine Learning, soluzioni analogiche avanzate, comunicazioni industriali, alimentazione e comunicazioni wireless. A queste si aggiungono soluzioni specifiche come IoT, sicurezza informatica, sistemi embedded, software e connettività cellulare eUICC.

Le novità principali riguarderanno:

Sistema di monitoraggio dello stato di salute di macchinari e strumenti durante il loro funzionamento ed utilizzo tra le periodiche fasi di assistenza e manutenzione

Caso d’uso riguardante un parcheggio intelligente che utilizza il rilevamento in tempo reale dei punti di sosta disponibili all’interno degli spazi aperti di una città;

Monitoraggio e localizzazione in tempo reale di merci, personale o macchinari per fornire quindi una visibilità immediata della catena di approvvigionamento.

Negli spazi Avnet Silica è inoltre prevista la presentazione di una delle prime implementazioni complete al mondo di Windows 10 IoT Enterprise LTSC su una piattaforma industriale i.MX8. Questo ambiente sta sostituendo le piattaforme basate su x86, offrendo sia notevoli risparmi in tema di energia e costi sia la piena compatibilità delle applicazioni API32 x86.

Durante la manifestazione, i visitatori sono invitati a confrontarsi sui loro progetti con gli esperti di tecnologie di Avnet Silica, che saranno anche in grado di fornire consulenze in merito a software, servizi e soluzioni.

Infine, chiunque fosse interessato a lavorare in Avnet Silica è invitato a visitare lo stand venerdì 18 novembre. Si potranno ottenere informazioni sulle opportunità di lavoro disponibili, chattare con gli esperti e sperimentare il processo di on-boarding in Realtà Virtuale riservato alle nuove assunzioni.