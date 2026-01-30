BRAVIA Professional Displays: Sony presenta la serie BZ-P

Sony Europe B.V. presenterà 16 display professionali BRAVIA migliorati, serie BZ-P, che include i modelli di punta BZ40P, le opzioni avanzate BZ35P e i prodotti di base BZ30P. Con dimensioni che vanno da 43 a 85 pollici e dotati della tecnologia Deep Black Non-Glare, i modelli 4K HDR sono adatti a una vasta gamma di utilizzi in ambito aziendale, universitario, commerciale e dei trasporti. Le opzioni più sottili offrono immagini nitide e una visibilità eccezionale, anche in ambienti luminosi. Con un design recentemente aggiornato, una maggiore flessibilità di installazione, una migliore operatività, una sostenibilità consapevole e un consumo energetico ridotto, la nuova linea incorpora una combinazione di potenti funzionalità hardware e software.

La serie BRAVIA Professional Displays BZ-P dovrebbe essere disponibile nell’estate del 2026. Nel complesso, la gamma ampliata e migliorata di display professionali di Sony, compresa la nuova serie Crystal LED S, offre agli utenti finali varie opzioni su misura per esigenze diverse e casi d’uso.

“Il feedback incoraggiante sui nostri display professionali BRAVIA con l’esclusiva tecnologia Deep Black Non-Glare di Sony ci ha spinto a innovare ulteriormente per ampliare la visione creativa e il potenziale dei nostri clienti”, ha affermato Rik Willemse, responsabile della divisione Professional Displays & Solutions, Sony Europe. “Siamo orgogliosi di offrire al settore A/V professionale una scelta tra 16 display rinnovati che rafforzano il nostro portafoglio complessivo e combinano le caratteristiche più preziose inerenti alla tecnologia dei display integrati di Sony, tra cui una qualità dell’immagine cristallina, una forte visibilità, solide capacità di integrazione e longevità, con un’attenzione particolare all’integrazione dei vantaggi sia dell’hardware che del software”.

Qualità dell’immagine e visibilità



I display professionali BRAVIA BZ40P, BZ35P e BZ30P sono tutti dotati di straordinaria elaborazione del segnale XR basata sull’intelligenza artificiale di Sony per riprodurre con precisione immagini, testo e dettagli con realismo e vivacità e offrono una luminosità compresa tra 400 e 700 cd/m2. La linea completa della serie BZ-P di display professionali BZ-P di Sony è dotata dell’eccezionale tecnologia Deep Black Non-Glare, che offre un antiriflesso premium del 47% [1] o standard del 25% che, combinata con un ampio angolo di visione, mitiga il riverbero e il riflesso e fornisce un contrasto elevato per immagini realistiche, anche in spazi luminosi e pieni di luce diretta.

Flessibilità di installazione



I display della serie BZ-P sono stati riprogettati con cura tenendo conto dell’installazione e dell’integrazione. La nuova gamma, sottile e leggera, è dotata di un telaio universale e di cornici uniformi, strette e omogenee con logo impresso, per un orientamento verticale impeccabile e opzioni di configurazione videowall. Inoltre, una novità della serie BZ-P sono i fori di montaggio centrali VESA (Video Electronics Standards Association) che consentono una facile installazione. I modelli da 75 e 85 pollici della linea includono anche maniglie integrate nello chassis per facilitare il trasporto. Inoltre, se utilizzati con Remote Device Manager (RDM) di Sony, la configurazione dei display può essere effettuata rapidamente e su larga scala.

Comoda usabilità



Gli ultimi display Sony sono stati migliorati per garantire una maggiore efficienza operativa e una compatibilità ottimizzata per gli utenti professionali. La linea utilizza un’architettura System on a Chip (SoC) che elimina la necessità di un set-top box aggiuntivo per la segnaletica digitale e presenta una nuova interfaccia utente e un nuovo programma di configurazione. Inoltre, l’integrazione nativa tra la nuova serie BZ e le potenti e intuitive soluzioni Remote Management System (RMS) di Sony [2] offre agli utenti il controllo totale su provisioning, controllo, monitoraggio e manutenzione basati su cloud. Sony collabora e conduce test di compatibilità con i principali fornitori di soluzioni CMS e RMS in tutto il mondo, rendendo più facile che mai l’integrazione delle soluzioni preferite.

Affidabilità comprovata



La gamma di display Sony rimane una scelta durevole e affidabile, testata per soddisfare esigenze rigorose. Con una resistenza alla polvere conforme allo standard IP5X (solo modelli BZ40P e BZ35P), la serie BZ-P soddisfa le esigenze di utilizzo nei trasporti, nella vendita al dettaglio, negli ambienti industriali e nei magazzini. In combinazione con la garanzia limitata di sostituzione avanzata standard di Sony e l’opzione di assistenza tecnica in loco, l’azienda fornisce assistenza completa e supporto per la manutenzione.

Efficienza energetica e rispetto dell’ambiente



La serie BZ-P offre una notevole riduzione del consumo energetico. Il nuovo sistema ottico ad alta efficienza dei display e il controllo della retroilluminazione AI basato sul processore XR garantiscono un consumo energetico inferiore fino al 31% rispetto alla serie BZ-L (confrontando i modelli FW55BZ40L e FW55BZ40P). Un’altra importante caratteristica a sostegno dell’efficienza energetica su scala globale è la certificazione Energy Star e la certificazione EPEAT in fase di approvazione dei modelli. I nuovi modelli aumentano anche l’uso di SORPLAS™, l’esclusivo materiale plastico riciclato di Sony, fino a un massimo del 43% [3] per ridurre l’impatto ambientale e allinearsi ulteriormente agli obiettivi di sostenibilità a lungo termine dell’azienda. Inoltre, l’utilizzo del display può essere monitorato e gestito attraverso il suo ECO Dashboard interno per fornire visibilità sull’impatto dell’utilizzo di determinate impostazioni e contribuire a ridurre il costo totale di proprietà.

Panoramica dei modelli



BZ40P – Modello di punta: quattro modelli di dimensioni comprese tra 55 e 85 pollici, dotati della tecnologia Deep Black Non-Glare Premium che offre un’anti-riflesso del 47% e supporta una luminosità di 700 nit, oltre a una resistenza alla polvere conforme allo standard IP5X.

BZ35P – Migliorata: sei modelli con dimensioni comprese tra 43 e 85 pollici, dotati della tecnologia Deep Black Non-Glare Standard che offre 500 nit e resistenza alla polvere IP5X.

BZ30P – Core: sei modelli con dimensioni da 43 a 85 pollici, che incorporano la tecnologia Deep Black Non-Glare Standard e offrono una luminosità di 400 nit.