Bticino: in arrivo i nuovi interruttori scatolati ad alte prestazioni

Arrivano i nuovi interruttori scatolati ad alte prestazioni di Bticino: si tratta degli interruttori M3 125 e M3 250 e sono apparecchi destinati all’installazione in quadri ed armadi elettrici su piastra di fissaggio.

La nuova gamma si compone di interruttori affidabili e robusti, facili da usare e da installare, che forniscono una protezione efficace in ogni condizione.

Sono disponibili in due dimensioni, nelle versioni a tre e quattro poli, in esecuzione fissa o estraibile/rimovibile e con possibilità di scelta tra protezione magnetotermica o elettronica anche con differenziale integrato, nella stessa dimensione degli interruttori magnetotermici o elettronici standard.

Tra le caratteristiche principali, spiccano la semplicità e la velocità di accessoriamento: per gli impianti in cui è richiesta la commutazione rete-gruppo o per gli impianti di sicurezza dove è richiesta la massima continuità di servizio, sono stati sviluppati nuovi interblocchi meccanici su piastra per gli interruttori nelle diverse esecuzioni (fissa, estraibile o rimovibile).

Inoltre gli accessori elettrici sono comuni: i contatti ausiliari e di allarme, come pure gli sganciatori di minima tensione e a lancio di corrente sono comuni, e in questo modo si ottimizza l’installazione e la gestione dei magazzini. Tutti gli accessori elettrici sono facilmente installabili rimuovendo il fronte dell’interruttore e accedendo alle specifiche predisposizioni interne.

Per quanto riguarda gli accessori di comando, gli interruttori M3 250 possono essere accessoriati con comandi a motore frontali, disponibili con diverse tensioni di alimentazione. Un’ampia gamma di accessori di blocco garantiscono la massima sicurezza nelle diverse modalità operative o in caso di manutenzione. Mentre per le manovre rotanti, possono essere dirette o rinviate: quelle dirette sono installate sul fronte degli interruttori, quelle rinviate, invece, vengono installate sul pannello di finitura dei quadri e degli armadi elettrici, attraverso un albero prolungato, nel caso in cui l’installazione dell’interruttore avvenga in posizione arretrata.

E’ garantita infine una massima flessibilità installativa, considerato che se da un lato i nuovi interruttori sono normalmente disponibili per l’installazione fissa, attraverso specifici accessori di trasformazione, a seconda delle versioni, possono anche essere installati in quadri e armadi in esecuzione rimovibile o estraibile. Per rendere ancora più flessibile l’installazione sono stati progettati una serie di accessori di collegamento in grado di soddisfare ogni esigenza installativa (morsetti, attacchi anteriori e posteriori…).

La nuova gamma M3 125 e M3 250 sostituisce in toto gli interruttori MA/MH160 e MA/MH/ML250 e 250E.

CARATTERISTICHE GENERALI:

montaggio su piastra

adatti per ogni tipo di applicazione del terziario o industriale

corrente nominale: 16 A → 250 A

potere d’interruzione: 36 kA → 100 kA (380/415 VA)

protezione: magnetotermica o elettronica (per M3 250), differenziale

Gli interruttori vengono venduti tutti in esecuzione fissa, ma se occorre possono essere trasformati in esecuzione rimovibile o estraibile, utilizzando appositi kit di trasformazione da acquistare separatamente.