Tecnologia BTicino per il Grand Hotel Victoria di Menaggio

Il Grand Hotel Victoria Concept & SPA di Menaggio ha riaperto nei mesi scorsi, dopo due anni di ristrutturazioni e ampliamenti.

L’obiettivo della proprietà era creare un luogo dove storia e tradizione potessero incontrare comfort e modernità; preservando e valorizzando, grazie ad un’accorta opera di ristrutturazione, gli alti soffitti, le vetrate e gli stucchi della Villa Storica ma allo stesso tempo offrire agli ospiti design e funzionalità contemporanei. A firmare il progetto l’architetto Franco Pè.

È questo il contesto in cui si è inserita BTicino, occupandosi sia della realizzazione dell’impianto elettrico che della domotica hardware e estetica, fornendo supporto commerciale, logistico e tecnico.

Come sottolineato in una nota ufficiale per la stampa da Diego Bionda, Direzione Marketing BTicino: «Siamo orgogliosi di aver lavorato per il luxury hotel Grand Hotel Victoria Concept & SPA di Menaggio, in un grande lavoro di riqualificazione di un palazzo storico così prestigioso. Nel settore hôtellerie le caratteristiche distintive di BTicino sono da un lato la versatilità che ci permette di adattare il sistema domotico a qualsiasi struttura ricettiva e dall’altro la sofisticatezza del design elegante delle finiture che si prestano agli hotel cinque stelle. Le tecnologie messe in campo al Grand Hotel Victoria sono state fortemente integrate fra loro. Il sistema di gestione di tutte le funzioni delle stanze è perfettamente integrato garantendo al personale alberghiero e agli ospiti il completo controllo e il massimo comfort».

Un Hotel room management a misura del Grand Hotel Victoria

Protagonista è l’Hotel room management, il sistema BTicino per gestire gli accessi e supervisionare le strutture alberghiere, progettato per garantire il miglior servizio di accoglienza e controllo senza trascurare l’aspetto ambientale e la semplicità installativa.

Hotel Room Management unisce due realtà, la supervisione gestita dal personale dell’hotel e la gestione della camera da parte del cliente, in connessione tra loro in modo semplice e intuitivo. Un sistema completo, nato per soddisfare ogni specifica esigenza. Tutti i dispositivi del sistema sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia del protocollo SCS-BUS, che permette di avere la massima efficienza e flessibilità installativa in tutto l’impianto.

Le camere sono tutte dotate di sistema domotico: touch screen, controllo illuminazione, automazione tende, diffusione sonora e termoregolazione. Le interfacce, tutte in tecnologia touch, includono il lettore RFID fuori porta, la tasca porta badge e le sonde di temperatura che garantiscono il miglior comfort per l’ospite. Per completare l’esperienza dei clienti, in camera sono presenti comandi scenari.

Per quanto riguarda l’estetica delle placche, nella villa storica, che ospita 34 camere più un piano mansardato, è stata scelta la linea Living Now, nella finitura sabbia. Il nuovo edificio “Palazzo”, che conta 47 camere, ha un design più contemporaneo: qui ha trovato spazio la finitura nera.

La linea Living Now è stata scelta per la sua estrema pulizia del disegno e per il rigore delle geometrie. Una forma unica e distintiva, dotata di una perfetta planarità della superficie e di un perfetto allineamento tra i vari elementi del punto luce. Una sintesi di evoluzione estetica, funzionale e tecnologica che trasforma l’interruttore in una vera e propria interfaccia di comando. L’accensione o lo spegnimento della luce avvengono premendo qualsiasi punto della superficie dei tasti che, una volta azionati, ritornano in posizione restando sempre perfettamente allineati. Con Living Now l’interruttore si trasforma in un’interfaccia che si apre alla user experience. L’interazione è immediata e grazie alla sua linea e ai materiali scelti offre anche una piacevolezza al tatto. Tutte caratteristiche che permettono a ogni cliente di avere benessere e comfort durante la sua permanenza in hotel.

Le linee di prodotto BTicino installate sono state: quadri di bassa e media tensione, trasformatori, UPS, canalizzazioni, cablaggio strutturato, sistema Guest Room Management premium, diffusione sonora, serie civile Living Now.

Progetto architettonico: STUDIO PE’ ARCHITETTURA & DESIGN

Progettazione impianti elettrici e meccanici: Moving Srl – Moschioni Ingegneria Impiantistica

Installazione impianti elettrici: MD Impianti Srl di Massimiliano Dubini