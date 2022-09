BTicino: nuovo portale rivolto ai Professionisti

Da oggi è online il nuovo portale BTicino, dedicato ai professionisti. Un progetto pensato per rispondere in modo esaustivo, immediato e puntuale a tutte le esigenze dei clienti BTicino, in cui troveranno spazio non solo prodotti ma soluzioni e servizi pensati ad hoc. Informazioni chiare, complete e costantemente aggiornate attraverso un portale integrato, funzionale e personalizzato.

l portale, accessibile anche dalla homepage del sito istituzionale, è stato realizzato con tutte le più recenti e aggiornate tecnologie. Presenta un nuovo design e una veste grafica rinnovata e funzionale, e nasce con l’obiettivo di supportare i clienti in qualsiasi momento della giornata e dell’anno.

Tutto il progetto di ridisegno dell’esperienza utente, svolto in collaborazione con l’agenzia di comunicazione digitale Creeo Studio, è stato infatti strutturato mantenendo le esigenze e le necessità del cliente sempre al centro.

Un portale integrato

Sono state concentrare in una sola sezione tutte le informazioni, gli strumenti e i servizi rivolti ai professionisti. Con un’unica login, si trovano facilmente tutti i contenuti, anche quelli riservati.

Il portale si rivolge a tutte le categorie della filiera: vendita, progettazione e installazione.

Presenta al suo interno tutte le marche distribuite da BTicino in Italia: Legrand, Netatmo, IME, Zucchini, Cablofil e altre ancora.

Un portale funzionale

Sono molteplici le funzioni aggiunte e sviluppate appositamente per migliorare l’esperienza di navigazione e soddisfare ogni esigenza dei clienti. L’utente può inserire diversi filtri di ricerca, ricevere consigli sui prodotti di completamento e su quelli alternativi, trovare informazioni anche sui prodotti fuori listino, utilizzati nella manutenzione degli impianti.

Nel sito è presente una nuova sezione Idee & Soluzioni, per aiutare il cliente nella scelta tra le diverse gamme di prodotto e fornire suggerimenti utili alla progettazione degli impianti.

Un portale personalizzato

Dalla nuova area MyBTicino, protetta da login, i clienti possono archiviare e gestire tutti i contenuti personali: liste prodotti, prodotti preferiti, preventivi, corsi, ticket, contratti e molto altro. In base al proprio profilo e agli interessi emersi nella navigazione, vengono suggeriti prodotti, soluzioni e servizi personalizzati.

È stata creata anche un’area Formazione che consente l’iscrizione ai corsi e la visione di quelli “on demand” della BTAcademy. Il nuovo sito web è raggiungibile al seguente link: professionisti.bticino.it