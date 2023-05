Canon a FESPA Global Print Expo 2023 si prepara a offrire dei veri e propri spunti di ispirazione ai fornitori di servizi di stampa (PSP).

In occasione della manifestazione, che si svolgerà a Monaco, i prossimi 23-26 maggio, Canon mostrerà una serie di applicazioni reali con le quali potranno ampliare la loro offerta. Materiali per punti vendita (POS), design d’interni e packaging personalizzato, saranno solo alcune delle applicazioni da scoprire nello stand Canon. Molte delle quali saranno realizzate in tempo reale con le nuove stampanti wide format della gamma Arizona, Colorado e imagePROGRAF.

Lo stand Canon a FESPA 2023 riprodurrà ambienti retail e hospitality, in cui verranno mostrate applicazioni e soluzioni creative realizzate con stampanti di grande formato: dal packaging alla decorazione d’interni. I visitatori potranno, così, scoprire applicazioni di stampa originali, che toccano la comunicazione visiva promozionale, la segnaletica, il packaging e la decorazione di interni. Tutte soluzioni pensate per creare la giusta atmosfera nel punto vendita o in altri ambienti assicurando la migliore customer experience. Le stampe saranno realizzate con sistemi di produzione di grande formato, sarà inoltre possibile lasciarsi ispirare dall’ampia gamma di prodotti realizzati da clienti Canon.

Canon a Fespa 2023 con Arizona e Colorado serie M

Ma non finisce qui! Fespa sarà il palcoscenico di annuncio del nuovo modello della famiglia di stampanti Arizona. Sarà offerta l’opportunità di vederlo in azione e di apprezzarne la produttività, versatilità, accuratezza ed efficienza. Le stampanti Arizona sono in grado di lavorare con un’ampia gamma di supporti rigidi e flessibili, compresi quelli più complessi come cartone, legno o vetro, ideali per gli ambienti di vendita o accoglienza. Da ultimo, ma non per importanza, sarà presentata un’esclusiva novità Canon nell’ambito della Suite PRISMA XL, la gamma di software per la gestione del flusso di lavoro.

Colorado serie M, ultima novità della pluripremiata famiglia Colorado, farà il suo debutto con il pubblico europeo, mostrando i vantaggi offerti in termini di modularità e capacità produttiva. Grazie alla speciale tecnologia FLXfinish+ e alla nuova opzione inchiostro bianco, la stampante è in grado di produrre un’ampia gamma di applicazioni, dalla carta da parati luminosa e vivace alle vetrofanie, fino alla cartellonistica.

Partnership per dare vita a una varietà di raffinate carte da parati

Consapevole della crescente importanza assunta dal mercato della carta da parati digitale e dalle opportunità di personalizzazione degli spazi, “UVgel Wallpaper Factory” mostrerà come sia possibile stampare elevati volumi di carta da parati, 24 ore su 24, senza presidio di un operatore. Lo stand Canon e il vicino stand Fotoba, condivideranno una soluzione end-to-end che mostrerà come, collegando in linea un sistema Colorado serie M con un caricatore e un riavvolgitore Fotoba Jumbo Roll e una taglierina, sia possibile produrre una varietà di raffinate carte da parati. Presso lo stand Fotoba sarà esposta anche “UVgel Print Factory”, la soluzione pensata appositamente per la gestione automatica di importanti volumi di produzione su bobine jumbo.

imagePROGRAF GP-4000 (44 pollici) mostrerà le capacità della famiglia di stampanti roll-to-roll di qualità fotografica Canon imagePROGRAF, che danno vita alle immagini delle campagne pubblicitarie grazie a un’ampia gamma cromatica e a una qualità di stampa eccellente. imagePROGRAF GP-4000 è in grado di creare immagini dal grande impatto visivo, riproducendo tutti i passaggi tonali, dal pastello al neon, grazie ai suoi undici inchiostri tra i quali il rosa fluorescente. La calibrazione PANTONE™, la rende inoltre perfetta per la realizzazione di applicazioni grafiche, come poster e materiali per punti vendita, garantendo elevati livelli di fedeltà cromatica agli standard colore delle aziende.

Canon a Fespa 2023 per supportare i clienti verso nuovi mercati

All’insegna del tema dominante “Make It BIG“, i PSP di grande formato e i designer saranno incoraggiati a creare nuovi prodotti sempre più accattivanti e destinati a durare nel tempo. Canon a Fespa 2023 consentirà ai clienti di cogliere nuove opportunità di crescita (“Make It Grow“), spingendosi oltre i propri limiti creativi e produttivi per perseguire opportunità di espansione in nuovi mercati. Sempre presso lo stand Canon, un vero e proprio collettivo di applicazioni consentirà ai visitatori di immergersi in un’esperienza interattiva dove potranno toccare con mano vari campioni, scoprendo come espandere il loro business in nuove aree, tra le quali la grafica promozionale, la decorazione e il packaging.

Canon a FESPA 2023 punterà a realizzare prodotti accattivanti (‘Make It Eye-Catching’), offrendo consigli su come generare curiosità, che si tratti di incentivare le vendite, offrire ai clienti esperienze memorabili o aumentare il numero di visitatori. I visitatori dello stand scopriranno anche come ottenere risultati in modo smart (“Make It Smart“) grazie agli strumenti dedicati alla gestione dei flussi di lavoro e all’automazione end-to-end in grado di soddisfare in modo flessibile le mutevoli esigenze dei loro clienti.

Obiettivo: rendere sempre più grande il business dei clienti Canon

In attesa di FESPA 2023, Mathew Faulkner, EMEA Marketing & Innovation Director, Wide Format Printing Group, Canon Europe ha dichiarato, “Canon a Fespa Global Print Expo 2023 espone il suo portfolio di tecnologie di grande formato, in grado di aiutare i clienti a cogliere le opportunità commerciali per i settori della vendita al dettaglio, della decorazione e del packaging. L’obiettivo è aiutare i nostri clienti a rendere sempre più grande il loro business (Make it BIG) con prodotti di grande impatto che lascino un’impressione duratura. Che si tratti di dimensioni, colori, effetti speciali o personalizzazione delle applicazioni, maggiore è l’impatto, maggiore è il valore e, dunque, la loro crescita e successo”.

“Con la ripresa di eventi, conferenze ed esposizioni, assistiamo a un aumento delle applicazioni di grande formato, dai poster alla carta da parati. Aumenta anche la richiesta di segnaletica su materiali tessili, striscioni e pop-up. I fornitori di servizi di stampa devono essere preparati a soddisfare questa richiesta con tecnologie scalabili e soluzioni automatiche end-to-end che possono ottimizzare le performance e massimizzare le opportunità per ottenere una crescita sostenibile e proficua. Grazie all’ampiezza del portfolio Canon, dalle stampanti flatbed ai sistemi roll-to-roll fino alle soluzioni workflow – e anche alla nuova Colorado serie M con opzione inchiostro bianco UVgel – possiamo aiutare i nostri clienti a creare nuove opportunità nei settori della grafica, della decorazione e del packaging.”