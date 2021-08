Nutanix: cambiamenti nel team

Nutanix, specialista nell’hybrid multicloud computing, ha annunciato una serie di cambiamenti organizzativi nel team manageriale senior in EMEA.

Sammy Zoghlami riprende il suo ruolo di Senior Vice President of Sales per la regione EMEA. Zoghlami continuerà a gestire le vendite e l’assistenza clienti, lo sviluppo strategico del business e la sua definizione, la gestione degli uffici e dei team operativi di Nutanix in ogni paese dell’area EMEA, così come le partnership, le alleanze e le attività di canale dell’azienda.

Andrew Brinded assume il ruolo di Worldwide Sales Chief Operating Officer, posizione precedentemente ricoperta da Dave Gwyn prima del suo passaggio a Senior Vice President Global Customer Success e Inside Sales. Andrew sarà responsabile dello sviluppo dell’agenda strategica di Nutanix, guidando l’attuazione delle principali iniziative e supervisionando le attività amministrative e operative a sostegno delle priorità organizzative.

Manager di lungo corso nel settore tecnologico, Brinded ha una grande conoscenza delle complessità dei processi di vendita a livello globale, delle strategie di go-to-market e delle attività legate al mantenimento della soddisfazione dei clienti. Vanta inoltre una comprovata esperienza nello sviluppo di strategie commerciali innovative, ottimizzando la crescita e identificando e formando leader.

I cambiamenti organizzativi comprendono inoltre la promozione di due leader chiave nell’organizzazione Sales Operations di Nutanix. Jake Hofwegen, precedentemente Vice President, Worldwide Sales Operations, è ora Senior Vice President, Worldwide Sales Operations. Jake è entrato in Nutanix nel luglio 2020 e ha svolto un ruolo fondamentale nel favorire il rinnovamento della divisione Sales Operations e nella definizione della strategia di subscription. Jake avrà un ruolo di responsabilità sempre più strategico per sostenere la diffusione del modello ACV (Annual Contract Value) di Nutanix e l’attività legata ai rinnovi.

Inoltre, Davud Hasan è stato promosso a Vice President of Worldwide Deal Support and Order Management. Davud guida un team globale responsabile del Deal Desk, Order Management e Bid Desk. La vasta esperienza di Davud nelle trattative commerciali e le sue capacità manageriali giocheranno un ruolo fondamentale per il continuo successo di Nutanix.

Chris Kaddaras, Chief Revenue Officer ha così commentato i cambiamenti organizzativi: “Il ritorno di Sammy in Nutanix arriva in un momento in cui l’azienda sta riscuotendo sempre più interesse da parte di clienti e partner. Il suo patrimonio di competenze ci permetterà di ottimizzare questo aspetto e tutte le opportunità che si presenteranno, avendo già svolto un ruolo fondamentale nella crescita dell’azienda in Europa. Leader vincente e apprezzato dai nostri clienti, partner e dipendenti, Sammy è la persona giusta per accelerare la prossima fase dell’evoluzione di Nutanix. Vorrei anche congratularmi con Andrew, Jake e Davud che sono certo sapranno mettere in pratica con successo le loro competenze, la loro esperienza e il loro talento, sia oggi che in futuro“.