CC400W: la prima videocamera Wi-Fi AI-based di Synology

Synology annuncia il lancio della videocamera CC400W, la più recente novità della sua linea dedicata alla sorveglianza, progettata per rispondere alle esigenze in continuo cambiamento degli utenti. La CC400W unisce immagini di qualità e funzioni di sicurezza basate sull’intelligenza artificiale, senza la complessità e la scomodità di cablaggio.

“Per la semplicità d’installazione, l’eccellente qualità video e le potenti funzionalità AI, la CC400W rappresenta la soluzione perfetta per piccole imprese, home office, studi professionali e negozi che intendono rafforzare le loro misure di sicurezza, ma senza aggiungere complessità”, spiega Michelle Chan, Product Manager di Synology Camera.

Una protezione versatile

Con la certificazione IP65 che ne attesta la resistenza rispetto agli agenti atmosferici e la connettività Wi-Fi dual-band, la CC400W si caratterizza per un’installazione facile e personalizzabile. La sua versatilità offre molteplici opzioni, con la possibilità di eseguire facilmente l’installazione a soffitto, a parete, su superfici piatte oppure con fissaggi magnetici. In più, l’audio bidirezionale integrato consente comunicazioni dirette ed efficaci da qualsiasi punto in cui venga installata.

Immagini nitide di giorno e di notte con la nuova CC400W

La CC400W offre una risoluzione 2560×1440 a 30 FPS. Con le funzionalità HDR, un ampio campo visivo di 125° e un potente LED IR da 10 metri, permette un monitoraggio efficace in qualsiasi condizione di luce, e anche in ambienti a elevato contrasto. L’efficienza è ottimizzata con i codec H.265 e il controllo bitrate smart, per sfruttare al meglio ampiezza di banda e archiviazione senza compromettere la qualità delle immagini.

Sorveglianza e sicurezza intelligenti

Grazie alle sue potenti funzionalità AI integrate, la CC400W snellisce l’intero processo di monitoraggio inviando notifiche accurate per segnalare specifiche attività in tempo reale, come il rilevamento di persone e veicoli, la segnalazione di intrusioni, Instant Search e il tracciamento automatico. Insieme ai modelli DVA di Synology, gli utenti possono avere accesso a funzionalità estese come il riconoscimento dei volti e delle targhe e il conteggio delle persone, per un’analisi più dettagliata che consenta di elevare il livello generale di sicurezza.

Semplice integrazione e gestione intuitiva

È possibile integrare facilmente la CC400W con DS cam e Surveillance Station, per rendere il monitoraggio ancora più potente ed efficace. Per semplificare ulteriormente la configurazione, le videocamere Synology non richiedono licenze per i dispositivi Surveillance Station.

Immagini protette dalla registrazione all’archiviazione, grazie a misure di difesa integrate

A conferma del forte focus di Synology su privacy e sicurezza, la CC400W è conforme a NDAA/TAA e supporta i protocolli HTTPS ed SRTP per la crittografia di dati e video. Gli aggiornamenti regolari del firmware provvedono all’applicazione delle ultime patch per la sicurezza, mentre il meccanismo di failover con Micro SD garantisce l’accesso a fotogrammi chiari e integri a prescindere dalle condizioni della rete.

Caratteristiche principali della Synology CC400W:

Supporto per entrambe le frequenze a 2,4 GHz e 5 GHz Wi-Fi;

Certificazione IP65 di protezione dalle intemperie;

Audio bidirezionale integrato;

2560×1440 a 30 FPS & multi esposizione HDR;

Angolo visivo di 125°;

LED IR a elevata potenza per una visione notturna a 10 metri;

Versatilità nelle opzioni di montaggio: a parete / soffitto / fissaggio magnetico;

Ricerca intelligente di persone e veicoli;

Archiviazione edge su Micro SD;

Controllo bitrate smart;

Conformità a NDAA e & TAA;

Disponibilità della videocamera CC400W

La videocamera CC400W è già disponibile tramite la rete di rivenditori e partner Synology.