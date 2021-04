Checkpoint Systems, partner globale e fornitore di soluzioni verticalmente integrate per il retail, da oltre cinquant’anni è accanto ai propri clienti con tecnologie innovative e oggi si prepara a supportare le riaperture mettendo a disposizione dei retailer una gamma di antenne EAS antitaccheggio RF/RFID all’avanguardia. Con le soluzioni NEO l’azienda promette capacità di rilevamento e connettività ottimizzate, anche per le etichette di dimensioni più ridotte, in grado di migliorare le performance di vendita all’interno degli store con attenzione alla customer experience (maggiori informazioni qui).

Grazie anche alla connettività wireless Bluetooth integrata, la linea EAS NEO reinventa ogni aspetto dell’antitaccheggio tradizionale e consente una facile installazione, che libera il retailer dall’obbligo di predisporre nei punti vendita cablaggi a pavimento, regalando il valore aggiunto di un notevole risparmio di tempo. In aggiunta, la sofisticata tecnologia hardware, alla base della connettività integrata, consente alle antenne di collegarsi direttamente alla rete del negozio, ai dispositivi mobili e alla piattaforma SaaS Cloud di Checkpoint, assicurando alle aziende la massimizzazione dell’investimento in sistemi antitaccheggio, abilitando il controllo remoto in tempo reale. Tutti i dati provenienti dalle antenne vengono sincronizzati sul cloud, con la possibilità quindi di accedere alle informazioni utili in qualsiasi momento.

NEO amplia le capacità di rilevazione dei sistemi antitaccheggio EAS a radiofrequenza, incrementando fino al 35% della portata standard, caratteristica tecnica che consente ai Retailer di posizionare ciascuna antenna ad una distanza fino a 2,7 metri, creando ingressi puliti e accattivanti senza impattare sulle caratteristiche estetiche del punto vendita. Tale capacità è abbinata al rilevamento superiore delle etichette micro, potenziato del 20%, grazie alle quali i retailer possono proteggere meglio gli articoli piccoli ma di alto valore come i cosmetici.

Caratterizzate da un design contemporaneo e studiato per la massima discrezione, le antenne NEO si avvalgono di una nuova elettronica che impiega componenti più piccoli ed efficienti, permettendo di ridurre al minimo l’ingombro all’interno dei punti vendita. La gamma si compone di diversi modelli, tutti progettati per rispondere alle differenti esigenze dei clienti:

NS40 per le casse in-lane

Sviluppata per essere discreta e installata all’interno dei supermercati e negozi di alimentari, l’antenna NS40 può essere integrata all’interno di qualsiasi banco cassa, grazie al suo design innovativo ultra sottile. Essa è brevettata con una tecnologia con un raggio d’azione di 360 gradi, con cui è in grado di riconoscere efficacemente le etichette non disattivate e quelle nascoste, consentendo agli operatori di cassa di gestire gli allarmi in piena efficienza, in caso di tentativo di furto. Messaggi vocali personalizzati, suoni differenti e LED colorati possono essere creati per diversi tipi di allarme.

NG10 sottile e trasparente

NG10 è la prima antenna EAS acrilica alimentata da tecnologia NEO RF dal design elegante e discreto: si compone, infatti, di una sottile struttura bianca o color antracite che sorregge i pannelli trasparenti; è inoltre customizzabile con il logo del cliente ed è possibile selezionare il tipo di allarme e il colore dei LED che più si adatta all’estetica del negozio. NG10 è la soluzione ideale per i retailer che cercano un monitoraggio ad alte prestazioni e soluzioni antitaccheggio, poiché l’antenna si inserisce perfettamente in qualsiasi tipo di ambiente in modo discreto, contribuendo a migliorare i profitti dello store e riducendo le differenze inventariali grazie al proprio raggio d’azione potenziato fino al 35%.

NP10/NP20 per alimentari e megastore

Sviluppate per i retailer di alimentari e megastore, le antenne NP10 e NP20 si distinguono per un concept progettuale più attuale, leggero alla vista e meno invadente, a partire dalle dimensioni ridotte della base e dalla sottile cornice in metallo “spazzolato”. I nuovi sensori sono stati progettati per sfruttare anche i benefici della tecnologia RFID, in modo da garantire di aggiornare con facilità le antenne senza dover intervenire in alcun modo sul design complessivo.

Tutte le antenne EAS NEO di Checkpoint Systems prevedono anche servizi di supporto da remoto e di reportistica dei dati, che consentono un miglioramento delle prestazioni in tempo reale. I tecnici di Checkpoint possono, infatti, monitorarne costantemente lo stato e le funzionalità dei dispositivi da remoto, identificando eventuali criticità e analizzando l’andamento delle prestazioni, per garantire al retailer un controllo effettivo sull’efficacia dell’investimento.