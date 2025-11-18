Cloud Backup Center: ancora più sicurezza sui NAS ASUSTOR

La recente interruzione su larga scala dei servizi che ha colpito uno dei maggiori provider cloud a livello globale ha messo in evidenza, ancora una volta, quanto possa essere vulnerabile anche l’infrastruttura digitale più evoluta. Il blocco improvviso ha avuto ripercussioni a livello mondiale, interessando servizi bancari, piattaforme social, sistemi di prenotazione aerea e siti di e-commerce, dimostrando che fare affidamento su un’unica piattaforma non basta più per garantire la piena operatività e la sicurezza dei dati.

In un contesto in cui le interruzioni di servizio dovute a manutenzioni, problemi di rete o guasti imprevisti sono sempre più frequenti, ASUSTOR introduce Cloud Backup Center, una funzionalità per i propri NAS pensata per offrire una protezione più solida e consapevole dei dati distribuiti su diverse piattaforme cloud.

Caratteristiche principali di Cloud Backup Center

Installabile gratuitamente sui NAS ASUSTOR in pochi istanti tramite lo store ASUSTOR App Central, la nuova App permette di gestire e salvare centralmente molteplici account e servizi cloud direttamente dal dispositivo, offrendo una strategia di backup multi-cloud semplice da amministrare e molto più affidabile rispetto alle configurazioni tradizionali.

Cloud Backup Center non solo integra perfettamente i servizi cloud più diffusi, ma fornisce anche agli utenti un maggiore livello di controllo, consentendo di monitorare tutte le operazioni da un’unica interfaccia intuitiva. Questo approccio centralizzato rende più efficiente la gestione dei backup e dei ripristini, riducendo la complessità operativa e garantendo una risposta più immediata in caso di problemi. Grazie alla flessibilità dei NAS ASUSTOR, l’intero processo di protezione dei dati risulta più rapido, stabile e coerente, anche quando si lavora con grandi volumi di dati o con infrastrutture particolarmente come quelle enterprise.

Un ulteriore vantaggio offerto da Cloud Backup Center è la possibilità di costruire strategie di protezione realmente personalizzabili. Gli utenti dei NAS ASUSTOR, infatti, possono scegliere come, quando e dove eseguire i backup, creando una configurazione adatta alle proprie esigenze operative, rafforzando la continuità del servizio e riducendo in modo significativo l’impatto di eventuali interruzioni, poiché i dati restano sempre disponibili e recuperabili anche in caso di malfunzionamenti dei servizi di un singolo provider.

ASUSTOR garantisce resilienza e sicurezza dei dati

Con il lancio di Cloud Backup Center, ASUSTOR conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni che migliorano la resilienza e la sicurezza dei dati, offrendo strumenti avanzati ma semplici da utilizzare per professionisti, aziende e utenti che fanno affidamento in modo crescente sulle infrastrutture cloud.