I nuovi laptop ThinkPad aggiornati presentano tecnologie potenziate di connettività e collaborazione per una migliore comunicazione

Lenovo annuncia le ultime aggiunte al portfolio ThinkPad, tra cui gli X13 e X13 Yoga completamente riprogettati con display 16:10, e aggiornamenti alle serie T e L, che saranno disponibili in Italia nella seconda metà del 2021.

Lenovo presenta inoltre aggiornamenti alle workstation mobile ThinkPad con diverse opzioni di processore, scheda grafica discreta e display migliorati. I ThinkPad P14s e P15s rappresentano un efficace equilibrio tra potenza e portabilità.

Pensati per migliorare l’agilità aziendale in uno scenario di rapido aumento degli ambienti basati su cloud, alcuni modelli ThinkPad presentano diverse opzioni di connettività tra cui WWAN2 5G super-rapide e Intel Wi-Fi 6E3. Le webcam Full HD4, i display con controllo della luce blu opzionale e Dolby Vision, e il sistema di altoparlanti Dolby Audio rivolti verso l’utente sono progettati per migliorare l’esperienza di collaborazione e massimizzare il coinvolgimento.

Infine, il nuovo display premium ThinkVision P40w-20 è il primo monitor professionale Thunderbolt 4 al mondo, con un’esperienza d’uso premium, molteplici porte e funzionalità avanzate.

I nuovi laptop ThinkPad offrono agli utenti la possibilità di scegliere la configurazione più appropriata per le loro esigenze. Alcuni modelli sono disponibili nelle colorazioni nero o storm grey con opzioni che includono processori Intel Core vPro di undicesima generazione o i processori AMD Ryzen 5000 Series mobile di generazione più recente. Le workstation mobili ThinkPad P14s possono anche essere configurate con grafica AMD Radeon o NVIDIA a seconda del modello. I laptop presentano anche esperienze di ComputerVision (CVx) migliorate con opzioni di sicurezza quali il lettore di impronte digitali Match-on-Chip, integrato nel pulsante di accensione per facilità d’uso su alcuni modelli, mentre il sensore di rilevamento della presenza umana disponibile sui modelli Intel consente l’accesso zero-touch tramite il riconoscimento facciale di Windows Hello. Questi miglioramenti si aggiungono alle funzionalità di sicurezza ThinkShield già esistenti.

Hardware, software e servizi per un futuro smarter

La crescente complessità dei moderni ambienti IT e il massiccio passaggio alla collaborazione basata su cloud significa che gli utenti sono alla ricerca di un accesso senza soluzione di continuità a soluzioni tecnologiche che combinano hardware, software e servizi. Ad esempio, i laptop ThinkPad con software Lenovo Commercial Vantage e una soluzione Device as a Service (DaaS) su misura possono facilitare l’acquisto, la configurazione e l’implementazione sicura direttamente alla postazione dell’utente finale. Questa combinazione può ridurre i costi complessivi, migliorare la produttività e snellire le operazioni aziendali. Se a questo si aggiunge il supporto Lenovo Premier, gli utenti avranno un maggiore controllo del proprio spazio di lavoro grazie a una maggiore autonomia.

La lungimiranza di Lenovo su temi ambientali, sociali e di governance (ESG) evidenzia il ruolo determinante della tecnologia nel costruire un futuro più sostenibile. Utilizzando imballaggi a base biologica, materiali riciclati e fonti di energia rinnovabile, ove possibile, Lenovo ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni e dell’energia basati su riscontri scientifici per sostenere le iniziative globali di contrasto al cambiamento climatico. Durante l’anno fiscale 2019/20, Lenovo ha ottenuto una riduzione delle emissioni del 92% rispetto all’anno fiscale precedente. Le riduzioni delle emissioni di gas serra di Scope 1 e Scope 2 sono state ottenute implementando progetti di efficienza energetica, utilizzando energia solare nei siti di produzione e validati da certificati di energia rinnovabile.

Monitor potenziati per migliorare la produttività

ThinkVision P40w presenta un ampio schermo da 39,7 pollici con rapporto di aspetto 21: 9 e risoluzione WUHD 5120 x 2160 per una maggiore nitidezza. Il display include la tecnologia Natural Low Blue Light, con la certificazione del display TÜV Rheinland Eyesafe per ridurre l’affaticamento degli occhi causato dalla luce blu ad alta energia, mantenendo la precisione del colore e le prestazioni. Il monitor docking USB-C offre fino a 12 porte, incluse due porte Thunderbolt 4 per dati, video e passthrough di rete e fino a 100 W di potenza di ricarica grazie alla tecnologia Smart Power.

Think Vision P40w-20 è il primo monitor Thunderbolt 4 al mondo compatibile con Intel AMT, che consente una connessione stabile e sicura per la distribuzione e la manutenzione da remoto dei dispositivi connessi. P40w-20 include anche tecnologie brevettate per migliorare l’esperienza d’uso: eKVM offre accesso immediato con un semplice clic a due sorgenti PC e True Split consente agli utenti di visualizzare entrambe le sorgenti contemporaneamente tramite Picture-by-Picture, con l’opzione di selezionare quale sorgente condividere su un display di videoconferenza.

Caratteristiche dei ThinkPad

ThinkPad serie T rappresenta la spina dorsale della produttività. È possibile scegliere tra diverse opzioni di configurazione che consentono di soddisfare ogni esigenza dell’utente, comprese configurazioni specifiche per l’ambito sanitario. I ThinkPad T14 i offrono ad esempio funzionalità progettate per gli operatori sanitari, incluso un trattamento superficiale antimicrobico. Il lettore di impronte digitali conforme alle specifiche FIPS-201 con lettore RFID e display Privacy Guard opzionali aiuta a mantenere protetti i dati riservati dei pazienti. Il portfolio ThinkPad Serie T comprende ThinkPad T14s i, T14 i e T15 con processori Intel Core vPro di undicesima generazione e ThinkPad T14s e T14 con processori mobile AMD Ryzen serie 5000.

A loro volta, i ThinkPad X13 e X13 Yoga massimizzano prestazioni e portabilità. Che si tratti di lavorare da casa o in modalità ibrida, i laptop leggeri, dotati di nuovi display 16:10, possono offrire funzionalità always-on always-connected per gestire al meglio i carichi di lavoro quotidiani. Il portfolio della serie ThinkPad X include ThinkPad X13 i e X13 Yoga con processori Intel Core vPro di undicesima generazione e ThinkPad X13 con processori mobile AMD Ryzen serie 5000.

ThinkPad L14 ed L15 rappresentano un’opzione a costi convenienti nell’ecosistema ThinkPad. In aggiunta ai già disponibili L13 e L13 Yoga basati su Intel, i nuovi modelli offrono funzionalità di connettività e sicurezza migliorate, aiutando gli utenti a collaborare e rimanere produttivi con una scelta di diversi form factor. Il portfolio ThinkPad serie L annunciato oggi comprende ThinkPad L14 i e L15 i con processori Intel Core vPro di undicesima generazione e ThinkPad L14 e L15 con processori mobile AMD Ryzen serie 5000.

ThinkPad P14s, P14s i e P15s, le workstation di Lenovo per l’uso in mobilità, sono progettate per il lavoro in movimento con la possibilità di eseguire applicazioni quali AutoCAD LT, Autodesk Revit e SolidWorks. Grazie a una maggiore flessibilità, ThinkPad P14 da 14″ ora offre la recente potenza di elaborazione mobile della più recente serie di processori AMD Ryzen 5000 con grafica integrata AMD Radeon. Questa workstation, insieme ThinkPad P15 da 15 pollici, può essere configurata con processori Intel Core di undicesima generazione e grafica discreta NVIDIA T500 di livello professionale che vanta un maggior numero di core CUDA, prestazioni migliorate e 4 GB di VRAM. Con la calibrazione del colore X-Rite, che fornisce colori precisi fin dal primo avvio, questi PC raggiungono l’equilibrio tra potenza e mobilità, consentendo a utenti esperti, studenti, progettisti e ingegneri di essere creativi sempre e ovunque.

L’approccio orientato al cliente di Lenovo e l’ampiezza dell’offerta ci consentono di offrire il massimo valore aggiunto ai clienti e di accelerare la loro digital transformation. Dalle soluzioni per data center ai dispositivi di elaborazione all’endpoint, fino al software e a un completo portfolio di servizi, possiamo aiutare i clienti a superare le sfide della transizione verso un ambiente di lavoro ibrido.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jerry Paradise, vicepresident, Global Commercial Portfolio & Product Management, Lenovo PCSD: «Il lavoro da casa e le nuove modalità di lavoro ibrido portano a miglioramenti nelle webcam, nell’audio e nella sicurezza con l’obiettivo di migliorare la collaborazione e la produttività. La progettazione, l’ingegnerizzazione, la produzione e la fornitura di tecnologie innovative che ampliano la possibilità di scelta e soddisfano le esigenze degli utenti finali sono parte integrante del DNA della famiglia ThinkPad. Ottenere alte prestazioni raggiungendo gli obiettivi di riduzione di energia e emissioni dimostra il nostro impegno per un futuro sostenibile».