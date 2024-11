Come si configura oggi il rapporto tra IA e sport

L’intelligenza artificiale è ormai entrata nella nostra quotidianità, attraversando tutte le sfere sociali. Così anche nello sport si è fatta spazio in modo trasversale, cambiando totalmente l’approccio che abbiamo nei suoi confronti sia quando ricopriamo le vesti di atleta che quelle da appassionati di sport.

La raccolta dei dati per migliorare le performance e la salute degli atleti

Grazie ad algoritmi sofisticati, infatti, i protagonisti dello sport e i loro allenatori oggi hanno a disposizione maggiori strumenti per valutare e migliorare le prestazioni fisiche. Si tratta di tutte quelle tecnologie che consentono, infatti, di realizzare schemi di allenamento personalizzati sulla base delle esigenze fisiche dell’atleta, ma anche delle sue capacità.

Esistono, infatti, smartwatch, bracciali intelligenti e tanti altri dispositivi indossabili dotati di particolari sensori che possono restituire un quadro psicofisico dell’atleta, con importanti risvolti anche per la sua salute.

Se in alcuni casi dunque l’utilità degli algoritmi riguarda la prevenzione di eventuali infortuni, in altri casi sono utili per una gestione più equa e giusta delle competizioni. Non sempre, infatti, l’occhio umano riesce a stabilire con certezza se le regole sono state infrante. La precisione dell’IA fa la differenza nel contesto dell’arbitraggio, ma non solo.

Ci sono programmi che funzionano grazie all’IA e che fungono quasi da “assistenti” degli allenatori, preparando gli atleti ancor meglio alle sfide che devono affrontare. Stiamo parlando di quei software capaci di studiare le azioni degli avversarsi, classificare gli schemi ricorrenti e definire i loro punti di debolezza e forza.

Anche il betting migliora l’intelligenza artificiale

Va detto, però, che anche chi non partecipa attivamente allo sport giova delle innovazioni apportate dall’l’IA in esso. In particolare chi segue squadre e beniamini con l’intento di predire vittorie e sconfitte, oggi nota un cambiamento sostanziale.

Nell’ambito delle scommesse sul calcio virtuale si rilevano ad esempio livelli di precisione mai raggiunti sinora. Ciò si deve al fatto che nel settore del betting sono stati implementati strumenti che consentono di fornire risposte sempre più accurate sulle quote in tempo reale.

In futuro si prevede allora che l’IA sarà sempre più radicata nel mondo dello sport, consentendo a giocatori ed appassionati di vivere quest’ultimo in modo più personalizzato. Gli atleti seguiranno programmi di allenamento su misura e sempre più individuali, mentre i fan vivranno esperienze sempre più immersive. In che modo allenatori, assistenti e coach saranno integrati in questo nuovo sistema tecnologico non ci resta che scoprirlo.