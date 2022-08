Come vengono sviluppate le App dei bookmaker AAMS italiani e quali funzioni hanno?

Dopo la pandemia del 2020 le abitudini degli italiani appassionati di scommesse sono cambiate in modo radicale. Se prima, infatti, era d’uso puntare e scommettere nei punti fisici che si trovano in tutto il territorio, il lockdown e la successiva chiusura di ogni sala del settore gioco hanno portato a dover scegliere piattaforme sul web e app sui mobile device. Per questa ragione il software e lo sviluppo delle applicazioni scommesse è diventata la nuova abitudine, appunto, degli scommettitori che hanno scoperto, in maniera chiara, quanto fosse più comodo e veloce poter giocare da casa o ovunque ci si trovi.

In più la possibilità, grazie a software avanzatissimi, di poter avere a disposizione palinsesti molto ampi e uno streaming live di ottimo livello hanno fatto il resto. Infatti quello che più piace allo scommettitore online è avere l’opportunità di poter puntare a evento in corso. In pratica le scommesse live, che sono uno dei punti forti delle app scommesse, sono delle puntate che possono essere fatte a evento iniziato e che non riguardano solo il risultato finale ma anche ciò che accade durante. Si può, infatti, cercare di beccare chi verrà ammonito, chi segnerà per primo, chi avrà subito un’espulsione e tante altre cose. In aggiunta, poi, si possono consultare delle statistiche sempre aggiornate in tempo reale che ci possono aiutare a capire cosa stia succedendo.

Migliore app per scommesse calcio: le funzionalità

Per le scommesse in Italia le app che hanno maggior successo sono quelle facili da usare e che hanno tutte le funzionalità presenti anche nella versione desktop. Questo, infatti, è quello che interessa all’utente controllando le principali app : offerta di gioco simile a quella delle piattaforme sul web e semplicità d’uso. Le migliori app sono quelle, quindi, che conservano tutte le caratteristiche principali: la piattaforma per le scommesse live, l’aggiornamento delle quote in tempo reale, i principali metodi di pagamento, la combinazione di colori. Insomma, il tutto viene semplificato ma resta l’esperienza intuitiva e molto simile a quella sul web.

Ovviamente stiamo parlando di app legali perché nessun utente ha intenzione di vivere situazioni non felici sul web o sul proprio device. Evitare le truffe , quindi, e i tentativi di appropriazione di dati personali e bancari è fondamentale per un’esperienza di gioco che sia soddisfacente. Per questa ragione la sicurezza è sempre al primo posto per gli operatori del gioco in Italia che ha anche una regolamentazione molto severa. I siti, infatti, sono certificati e controllati dall’Agenzia Dogane e Monopoli che ne attesta l’affidabilità con un numero di licenza unico.

Tanti eventi differenti su cui poter scommettere

Una delle cose che permette di comprendere se un’app di scommesse sia sviluppata in maniera adeguata è la quantità di eventi a disposizione sulla stessa. Stiamo, infatti, parlando di applicazioni che devono coinvolgere un target di scommettitori molto differenti e che amano eventi diversi e sport dissimili. Se pensiamo, appunto, solo a cosa piaccia di più è chiaro che il calcio sia al primo posto ma ci sono tantissimi appassionati di Formula 1, ciclismo e boxe che amano giocare sui propri idoli. Per non parlare, poi, di tutto il mercato americano che tra NBA, NFL, NHL, ha un nutrito numero di ammiratori pronti a tutto per avere la possibilità di puntare su questo o quell’incontro.

Quindi la scelta tra tante cose è quello che più stuzzica l’utente appassionato che può puntare anche su eventi che nulla hanno a che fare con lo sport. Se pensiamo, infatti, ai tanti che puntano su Sanremo, sulla formazione del Governo o su chi vincerà l’Eurovision iniziamo a comprendere come funzionano le scommesse dette speciali. Questo tipo di puntata è molto amata nei paesi di lingua anglosassone. Ad esempio, nel Regno Unito, si gioca molto sulla Royal Family, sui matrimoni o sul sesso o la data di nascita dei più piccoli. Divertente, vero? E una scelta in più, appunto, proprio quello che piace tanto ai clienti delle app scommesse che sono, di certo, il presente e il futuro di tutto il settore gioco.