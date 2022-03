Come evitare le truffe quando depositi soldi su portali web

Il gioco online è una forma di intrattenimento sempre più apprezzata dagli italiani che hanno la possibilità di divertirsi con slot machine, card games, roulette, scommesse sportive e molto altro. Basta fare una ricerca online per trovare tantissimi casinò e siti di betting su cui è possibile giocare con soldi veri e vincere. Ma si tratta di attività sicure? Grazie alla connettività sempre più veloce e a smartphone e tablet performanti, il gioco online riscuote un successo sempre maggiore.

A incidere sui numeri costantemente in crescita anche le chiusure di sale giochi e agenzie di scommesse imposte nel corso degli ultimi due anni per il contenimento dei contagi da Covid-19. Giocare da casa è comodo e sicuro, fioccano i casinò e siti scommesse con deposito minimo 5 euro, che permettono a tutti di cominciare a divertirsi anche con poco. A questi si aggiungono anche siti di gioco che offrono bonus con deposito minimo, ma c’è da fidarsi? Sì e no. Scopriamo come fare a giocare senza rischi sul web.

Giocare in modo sicuro sui siti legali

Con l’aumento del numero di giocatori si sono incrementate anche le promozioni dei siti di gioco. Fioccano online offerte di casinò deposito minimo 5 euro o bonus casinò con deposito minimo 1 euro. Paypal, prepagate, carte di credito, sono tra i metodi di pagamento accettati, ma per chi non è esperto la truffa è dietro l’angolo. Il web potenzialmente dà accesso a portali di ogni tipo e cadere vittima di hacker o siti truffa è facile e può accadere a chiunque. Come evitarlo?

In Italia il gioco online è una pratica del tutto legale, gestita dallo Stato attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Vi sono dunque siti che sono perfettamente legali e sono quelli che hanno una licenza o concessione GAD per il gioco a distanza. Questi siti operano nel rispetto della legge italiana e offrono ai giocatori tutte le garanzie necessarie per praticare le attività di gioco in modo sicuro. Quindi per evitare truffe online quando si depositano soldi sui siti di gioco, la prima regola è scegliere esclusivamente i siti con regolare licenza.

Come riconoscere i siti sicuri

Ma come fare a riconoscere un casinò online con regolare licenza rispetto ad uno illegale? A ben guardare i siti di casinò online appaiono tutti molto simili tra loro, stessa cosa si può dire per i siti scommesse. Questo accade perché generalmente i siti non provvisti di licenza tendono a imitare anche nel layout grafico i siti legali. Per questo i giocatori, anche quelli esperti, possono cadere nella trappola. Ma riconoscere un sito con regolare licenza non è poi così difficile, basta effettuare un paio di controlli sulla homepage.

La prima cosa da verificare è la presenza sul sito del logo ufficiale dell’Agenzia delle Dogane. Si tratta dell’icona di un timone con la sigla ADM. In fondo alla pagina invece dovranno essere riportate tutte le informazioni dell’azienda che gestisce il casinò o sito di scommesse. Tra queste vi sarà la sede legale e anche il numero di licenza per il gioco a distanza. Si tratta di un numero a cinque cifre che comincia con “15”. Se sono presenti questi due elementi ci si trova di fronte a un sito di gioco legale.

Per un’ulteriore controllo si può verificare che il sito sia incluso nell’elenco dei concessionari di licenza presente sul portale adm.gov.it.

Tutte le garanzie di sicurezza dei casinò con licenza

I siti legali offrono bonus e promozioni con o senza deposito, permettono di giocare in ambienti sicuri protetti da protocolli di crittografia. Consentono inoltre di effettuare depositi e prelievi con strumenti di pagamento sicuri come i portafogli elettronici (Paypal, Skrill, Neteller) e le prepagate. Inoltre forniscono ai giocatori tutte le informazioni relative ai giochi, compresi i payout e i premi realmente distribuiti. Solo i casinò legali forniscono un servizio assistenza in lingua italiana, pronto a risolvere qualsiasi tipo di problematica.

La protezione dei dati, delle transazioni economiche, la proposta di giochi sicuri con RNG certificati, sono tutte caratteristiche che è possibile riscontrare esclusivamente sui siti di gioco legali. Tutti questi aspetti invece non sono garantiti sui siti privi di licenza, su cui è molto pericoloso effettuare anche un deposito minimo 5 euro.